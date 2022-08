Zaterdag van Edammer Kermis

Het was genieten geblazen tussen de kermiskramen. Het weertje zat tijdens de Edammer Kermis goed mee.

In grote getalen trokken de mensen naar de vele attracties in Edam. Er waren tal van activiteiten te beleven. Zo was er traditiegetrouw voor de Burghwall het ringsteken. Een paar honderd meter verder op de atletiekbaan vond de Beermile plaats.



Op de foto's een sfeerimpressie van de Edammer Kermis door de lens van Klaas Smit