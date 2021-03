Visserijvereniging in actie tegen uitbreiding Marker Wadden

‘Ze passen vaak list en bedrog toe’

IJsselmeer Visserijvereniging Sint Petrus tekent bezwaar aan tegen de uitbreiding van de Marker Wadden. Het is de eerste concrete actie die zij onderneemt na het uitkomen van het boek van jurist Martin Schilder. In deze publicatie ‘Visrechten en verhandelbaarheid in Nederland en Europa’ maakt hij duidelijk dat het overheidsbeleid is doorgeschoten naar natuurbescherming. Dit gaat ten koste van de visserij. In de plannen voor nieuwe inpoldering mist de vissersvereniging inhoud over de borging van visserijrechten. Haar conclusie is dat de uitbreiding van de Marker Wadden ‘zowel onrechtmatig als onwettig is’.

Door Laurens Tol

Volgens secretaris-penningmeester Hein Koning van Sint Petrus, was een krantenartikel de aanleiding om in actie te komen tegen de uitbreiding van de natuureilanden. Men stelde een bezwaarschrift op dat werd verstuurd naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

,,Dit is in principe de eerste concrete stap die we nemen na het verschijnen van het boek van jurist Martin Schilder. Wij hoorden al dat ons bezwaar in goede orde is ontvangen. Waarschijnlijk duurt het nog wel dertig dagen voordat men hier inhoudelijk op terugkomt. Mochten we hier geen antwoord op ontvangen of een afwijzing krijgen, dan overwegen wij om juridische stappen te ondernemen”, vertelt Hein.

In het bezwaarschrift komt tevens naar voren dat men vindt dat de beroepsvisserij ‘wordt doodgezwegen’ in de uitbreidingsplannen van de Marker Wadden. ‘Betrokken partijen zijn al geheel van mening dat er geen beroepsvisserij meer bestaat, zo blijkt uit een toelichting van betrokken partijen in diverse media’, vermeldt het stuk. De vissersvereniging stelt verder dat een ‘adequate belangenafweging ontbreekt, tussen de uitbreiding van de Marker Wadden en de juridische en maatschappelijke positie van de beroepsvisserij’.

Sint Petrus verklaart dat er ‘wederom volledig voorbij gegaan is’ aan de belangen van de vissers. ‘Er wordt geen uitbreiding van de Marker Wadden meer gedoogd’. Verderop in het bezwaarschrift heeft de vereniging het over de eventuele gerechtelijke procedure die zij zal aanspannen als de uitbreidingsplannen toch doorgaan. Daarbij zullen ‘de vissers worden geruggesteund met wetenschappelijk en gepubliceerd onderzoek’. Men doelt hierbij op het verschenen boek van Martin Schilder.

Hein Koning hoopt ook dat de politiek in actie zal komen voor de visserij. Deze wordt volgens hen nu onrechtvaardig behandeld door de overheid. ,,Het zijn zware woorden, maar ze passen vaak list en bedrog toe. Wij als vereniging willen ervoor vechten om de vissers die er nog zijn te behouden. Het zou eeuwig zonde zijn als de laatste actieve botter de haven uitvaart. Dit bezwaar is erop gericht om zoiets te voorkomen. We hopen ditmaal gehoor te krijgen bij het ministerie.”