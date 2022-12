Zeesluis krijgt nieuwe sluisdeuren

In maart 2023 zullen de deuren van de Zeesluis in Edam worden vervangen. De gigantische houten deuren voldoen niet meer aan de nieuwe norm. De passage – het wandelpad – bovenop de sluisdeuren blijft ondanks verzoek tot verbreding van dezelfde afmeting.

Ondanks de zwaardere sluisdeuren zal de gemiddelde voorbijgangers geen verschil zien. Zodra de partij hout binnen is zal de firma Oosterhof/Holman de deuren gaan bouwen. In het eerste kwartaal van 2023 zullen ze geplaatst worden in Edam.

Onder bewoners van de gemeente Edam-Volendam leefde de hoop dat die ingreep gepaard zou gaan met het aanleggen van een breder voetpad tussen het Oorgat en de Keetzijde. Aan die oproep wordt vooralsnog geen gehoord gegeven.