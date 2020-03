Partner content

Zelf je huis verbouwen om de waarde te verhogen? Dit heb je nodig!

De waarde van je huis verhogen kan met een verbouwing. Vooral als je een verbouwing uitvoert die waarde vermeerderend is. Hierbij kan je denken aan een dakkapel, uitbouw of dakramen als je die nog niet op zolder hebt. Maar ook de verbouwing van een oude keuken of badkamer kan in deze tijd waarde vermeerderend zijn. In de tijd waarbij we tegen elkaar opbieden en ver over de vraagprijs heengaan is een verbouwing de moeite waard. Een netjes afgewerkte woning kan op de markt nu namelijk nog meer geld opleveren. Maar welke gereedschappen heb je nodig om de waarde te verhogen?

Zorg voor goed basis gereedschap

Voordat je aan de slag kan gaan is het belangrijk om goed basis gereedschap aan te schaffen. Denk aan een hamer, schroevendraaiers en een laserwaterpas. Je hebt zo in ieder geval de basis om te klussen. Zonder basis kom je gewoon niet heel ver. Met basis gereedschap kan je in ieder geval aan de slag om je woning te verbouwen. Je kan een aantal klussen zelf uitvoeren en zo nog meer overwaarde in je eigen zak stoppen. Dit is dus zeker weten de moeite waard om te doen!

Werk achterstallig onderhoud weg

Soms is er spraken van achterstallig onderhoud. Denk aan een oude pakketvloer of de kozijnen die niet goed in de verf zitten. Geïnteresseerde kunnen hierover vallen en daardoor een lager bod uitbrengen. Het is belangrijk om achterstallig onderhoud weg te werken. De meeste verbouwingen met achterstallig onderhoud verdienen zichzelf namelijk weer terug. Het is de moeite waard om hier eens kritisch naar te kijken. Probeer dit soort klussen zelf aan te pakken en je woning weer verkoop klaar te maken. Dit is de investering die het meeste geld oplevert op het moment dat mensen gaan bieden op je woning.

Isoleer je woning

In de huidige tijd is isolatie nog belangrijker geworden. Vooral door de plannen van het kabinet om van het gas af te gaan. Met een sterke boormachine en isolatieplaten kom je al een heel eind als je zelf je woning gaat isoleren. Daarbij kan je ook nog eens subsidies van de gemeente krijgen als je de woning gaat isoleren. Zo verdien je de investering nog sneller terug en zorg je voor een hogere waarde van je woning na verbouwing.

Maak van je zolder een extra slaapkamer

De meeste eigenaren maken geen gebruik van hun zolder. Hierdoor wordt de zolder vaak niet aangepast en mag deze vanwege het lage plafond niet meegerekend worden als woonruimte. Maar er zijn verbouwingen waardoor je de zolder wel mag meerekenen. Denk aan een vaste trap, dakramen of een dakkapel. Dit is een investering, maar het zorgt er wel voor dat je woning echt flink wat geld waard wordt. Een extra pluspunt is dat je hier zelf ook van kan genieten. Overigens hangt de waardevermeerdering wel af van de locatie waar je woont. In Amsterdam zijn extra m2’s goud waard, maar op het platteland zal de waardevermeerdering minder groot zijn.