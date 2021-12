Zelftest kopen is geen overbodige luxe

Een zelftest in huis hebben is in deze coronatijd geen overbodige luxe.

Partnercontent

Wanneer je veilig naar het werk of naar school wil, kan je een zelftest kopen om thuis te gebruiken. Zo weten jij en je omgeving zeker dat je geen corona hebt. De zelftest is niet bedoeld voor als je klachten hebt, dichtbij iemand was die corona heeft of terugkeert uit een hoog-risicogebied. Gebruik ook geen zelftest als je binnen 8 weken geleden bij de GGD positief bent getest. De zelftest is ook niet bedoeld als vervanging van het coronabewijs. De zelftest komt in vele situaties terug als een effectief middel om je te testen. Het is dan handig om een aantal zelftesten op voorraad te hebben.



Gebruik zonder klachten

De zelftest kan je kopen en gebruiken als je geen klachten hebt. De test kan bijvoorbeeld gebruikt worden na een vakantie in een land met een reisadvies. Voordat je weer naar werk, bij iemand op bezoek of naar school gaat. Een zelftest doen is ook verstandig als je gevaccineerd bent. De vaccinaties die je hebt gehad zorgen ervoor dat jij minder klachten hebt bij een besmetting met het virus. Maar je kunt alsnog met het virus besmet raken en het virus overdragen op anderen.



Welke zelftesten zijn goedgekeurd door het RIVM?

In veel winkels en/of webshops kun je een zelftest corona kopen. Maar het is belangrijk om te kiezen voor een zelftest die voldoet aan de normen en eisen van de overheid. Het RIVM heeft daarom een lijst online staan, waar je precies kan zien welke coronatesten goedgekeurd zijn om als zelftest te worden gebruikt. Belangrijke aspecten zijn de Nederlandse verpakking, Nederlandse handleiding en een korter wattenstaafje dan bij de gebruikelijke sneltesten. De testen die zijn goedgekeurd door de overheid hebben allemaal een goede betrouwbaarheid.

Zelftesten die goedgekeurd zijn vormen een extra middel om het coronavirus tegen te gaan. Middels de zelftesten kan het virus snel en doeltreffend gelokaliseerd worden waardoor er geen of minder uitgebreide brandhaarden zullen ontstaan. Vooral wanneer je je in de mensenmassa gaat begeven is het belangrijk om vooraf goed te testen. Denk aan scholen en openbare ruimtes als horeca of bioscopen.



Wat moet ik doen na een positieve zelftest?

De zelftest valt onder de groep sneltesten. Beide vallen weer onder de antigeen coronatesten. Een antigeentest meet de aanwezigheid van viruseiwit in materiaal dat is verkregen met een uitstrijk uit de (keel- en) neusholte. Een zelftest of sneltest biedt al binnen 15 minuten resultaat. Het resultaat zegt niet of je corona hebt gehad, maar of je het virus op dat moment bij je draagt. Bij een positieve zelftest maak je direct een afspraak bij het GGD. Dit zal dan een PCR-test zijn. Deze test is nauwkeuriger en kan met grotere zekerheid zeggen dat je corona hebt. Tot de uitslag van de hertest bekend is, ga je in isolatie en houd je afstand van huisgenoten. Wanneer de hertest van het GGD ook positief is, dienen je huisgenoten ook in thuisisolatie te gaan.