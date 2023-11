Zesde klas Tarcisiusschool viert vijfde reünie in de Botterwerf

In 1965 verlieten 44 jongens van zo’n twaalf jaar de Tarcisiusschool. Zoals normaal gesproken gebeurt, gaat dan ieder zijn eigen weg en kiest een vervolgopleiding waar hij zich het prettigst bij voelt. Doordat iedereen in Volendam woont, kom je elkaar nog wel eens tegen en groei je met elkaar op.

Door: Klaas Smit

Je ziet je oud klasgenoten op het Don Bosco College, velen ging naar de Ambachtschool in Edam, je komt elkaar tegen op het sportveld of in de PX, maar er zijn er toch ook een paar die je eigenlijk weinig ziet. Vandaar dat er op een zeker moment toch de behoefte was aan een reünie en zo geschiedde. Na een bezoek aan meester Kees Steur en daarna Wim Zwarthoed was de organisatie bekend met de namen van de jongens die in 1965 op de zesde klas bij elkaar in de Tarcisiusschool zaten en werd de eerste reunie gehouden op 16 augustus 2003, het jaar dat ieder 50 jaar was geworden.

Het werd een super gezellig samenzijn in De Botterwerf en de afspraak werd eigenlijk gelijk gemaakt dat de reunie iedere vijf jaar werd gehouden. En dan zijn we alweer twintig jaar verder. De aanwezigen zijn inmiddels 70 geworden. Maar als je zo bij elkaar zit, lijkt de tijd even stil gestaan te hebben. Verhalen van zestig jaar geleden worden zo uit de mouw geschud en het was weer een prachtig samenzijn, waarbij alweer plannen zijn gesmeed voor de (nabije) toekomst. Als klap op de vuurpijl was het Dick Tuijp (Kappie) die met een zelf geschreven lied “als we 80 zijn”, de avond nog een extra boost gaf. Op naar de volgende reünie.