Werkgeversontbijt moet leiden tot kruisbestuiving met jobcoaches en mensen met afstand tot arbeidsmarkt

‘Zet de deur van je bedrijf open’

Hoe kunnen we samen de afstand verkleinen voor mensen die juist een afstand hebben tot de arbeidsmarkt? Zoals mensen met een beperking, mensen die re-integreren na een ziekteperiode of statushouders. Met die vraag nodigde de gemeente onlangs een vijftiental bedrijven uit, om tijdens een werkgeversontbijt van gedachten te wisselen. Met name Simon Butter, HR manager van KBK Bouw, zwengelde een discussie aan die tot kruisbestuiving moet leiden, met als bottom line: ,,Als de jobcoaches van de gemeente naar de bedrijven komen om kennis te maken, krijgen zij een beter inzicht wie daar past en vervolgens is de kans op goede matches groter tussen bedrijven en toekomstige werknemers.”

Door: Eddy Veerman

De gemeente kan een rol spelen als het gaat om het bemiddelen tussen werkgevers en mensen die de gemeente onder haar hoede heeft vanuit de participatiewet. De wethouders Vincent Tuijp (Samenleving) en Angelique Bootsman (Economische zaken) woonden het ontbijt bij. ,,Om te leren, informatie op te halen, om zo te weten wat er nodig is”, zei wethouder Tuijp naderhand, die ook aangaf dat de kaartenbak met mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt ‘niet noemenswaardig is’. ,,De gemeente mag echt trots zijn op de zelfredzaamheid van de maatschappij hier. Die is echt uniek”, merkte Simon Butter op. Tuijp, instemmend: ,,Daar mogen we ook trots op zijn. Toen Bart Smit ophield te bestaan, kwamen er best veel plaatsen vrij vanuit het magazijn, maar daar hebben wij bijna niets van gezien.” Butter: ,,De gemiddelde Volendammer werkt ‘kneppelhard’ en in zo’n situatie zegt de omgeving tegen mensen zonder baan: ‘wij gaan werk regelen voor jou’. Het is ook zaak dat je de werkgevers beloont daarvoor, dat je dat wilt behouden en de tools aanreikt hoe je mensen gaat binden.” Butter was zoals gezegd de man die het ontbijt van wat meer smaak voorzag. ,,De jobcoaches moeten de client kennen, alsmede de werkgevers uit de gemeente leren kennen. Om een goede match te kunnen realiseren.” Eén van de jobcoaches reageerde daar positief op: ,,Door de persoonlijke benadering en een kijkje in de keuken te nemen, kunnen we de samenwerking krachtiger maken.”

,,Zo kom je tot maatwerk”, erkende wethouder Tuijp. ,,Dit zijn voor ons leermomenten.” Zijn collega Angelique Bootsman: ,,Daarom is het goed dat dit georganiseerd is.” Tuijp: ,,Waar wij wel mee te maken hebben, zijn de statushouders, daar zitten veel hoogopgeleide personen tussen of mensen die een ambachtelijk vak verstaan. Vaak is alleen de taal een barrière. Het is een speerpunt bij Team Werk van de gemeente om goed te bemiddelen. En nogmaals, het gaat om een kleine groep. Sommige mensen zijn er al zo lang uit, dat het geen zin heeft om die te activeren. En sommige mensen kunnen echt niet meer werken. Daar moeten we als gemeenschap voor zorgen.”

,,Een andere zorg is – omdat ik denk dat dat ook voor een maatschappelijk effect zorgt – dat wij hier best veel vroegtijdige schoolverlaters hebben. De economische omstandigheid is best groot, de meeste vinden wel werk, alleen ze hebben geen startkwalificatie. Werkgevers zouden dat moeten promoten.”

,,En wat betreft de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, willen ondernemers eigenlijk worden ontzorgd: kom bij mij met twee kandidaten waarvan je denkt dat ze hier passen en zet de instrumenten in die nodig zijn.” Bootsman: ,,We kunnen vervolg geven aan dit initiatief door bij bedrijven langs te gaan. Ik was daar zelf al mee begonnen vanuit mijn portefeuille.” Simon Butter refereerde tevens aan de ‘Kom binnen bij bedrijvendagen’, die elders in Noord-Holland worden georganiseerd. ,,Omarm dat als gemeente, schrijf werkgevers aan en er kan worden meegelift op dit initiatief. Bedrijven die mee willen doen, zetten dan hun deuren open. Dat stelt mensen in de gelegenheid zelf langs te gaan.” Bootsman vond dat een goed idee: ,,Zoiets zouden wij ook op poten kunnen zetten.”