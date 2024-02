Zicht van Kyra Tol door oogziekte nog twintig procent

De zomer van 2017: een zestienjarig Volendams meisje kruipt in de hal van Amsterdams Centraal Station achter de piano. Klein beginnend, om vervolgens met indrukwekkende uithalen van Demi Lovato’s ‘Warrior’ de voorbijgangers te betoveren. ‘Kippenvel’, zegt een enthousiaste passant, in de video die op YouTube valt te aanschouwen. Kyra Tol. Een muzikaal talent met een droom. Enkele maanden later vraagt de Biologie-docent haar iets voor te lezen. Plots bemerkt Kyra dat haar gezichtsvermogen is vertroebeld. Ze lacht, onwetend van wat haar overkomt. Enkele maanden later wordt de oogziekte Stargardt vastgesteld. Ze ziet nog voor twintig procent. Lange tijd probeerde Kyra haar ogen te sluiten voor de werkelijkheid. Totdat zij ging voelen. En de ‘warrior’ weer hardop durft te dromen.

