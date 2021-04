Zo voorkom je sportblessures

Het is momenteel schering en inslag bij de fysiotherapeut: sportblessures. Dat is om de eenvoudige reden dat veel mensen in coronatijd zijn gaan sporten en veel sporters een andere sport zijn gaan beoefenen om hun conditie op peil te houden. Mensen zijn uit het niets gaan mountainbiken, hardlopen of wekelijkse workouts gaan doen. Voetballers, hockeyers en andere teamsporters hebben zich op het wielrennen of hardlopen gestort.



Een mooie ontwikkeling want je wordt er een stuk fitter door en houd je lijf gezond. Het addertje onder het gras zijn de sportblessures die optreden omdat mensen als een dolle ineens veelvuldig gaan sporten of andere spiergroepen aanspreken dan ze normaal doen tijdens hun sport.

Bezoek aan Fysio Leeuwarden

Een bezoek aan de fysiotherapeut, zoals Fysio Leeuwarden, is dan geen overbodige luxe. Met gerichte behandelingen en oefeningen voor thuis hopen sporters dan weer snel blessurevrij te zijn. Snel? Zeker, want over het algemeen zijn sporters ongeduldige types. Ze willen zo gauw mogelijk weer op de been zijn en volledig aan de bak. Geen vervelende eigenschap, maar soms wel onverstandig. Rust en balans zijn belangrijk, zeker als de spieren, pezen en gewrichten het even niet aankunnen.

Doorgaan met sporten dankzij medical taping Franeker

Een van de behandelingen die sporters wel de gelegenheid geeft om gedoseerd door te gaan met sporten is medical taping. Medical taping Franeker legt uit dat bij medical taping gebruik wordt gemaakt van speciale rekbare sporttape voor spierblessures en gewrichtsklachten. Voordeel: met die tape kan gewoon worden gesport. Het biedt steun, maar belemmert niet. Het kan voor allerlei blessures worden ingezet, maar vooral bij klachten aan schouders en knieën doet het zijn werk.

Er wordt onder andere getapet bij instabiliteit van gewrichten, klachten bij overbelasting, bij herstel van spierscheuren, RSI-klachten, vochtophoping en ontstekingen, bij een verkeerde houding en bij uitstralende pijn. Het ondersteunt de gewrichten, het vermindert spierspanning, pijn en druk en herstelt de bloedcirculatie. Het kan ook de lichaamshouding stabiliseren. De tape is sterk en stevig, en beweegt helemaal met de huid mee. Je kunt er ook gewoon mee douchen zonder dat het los raakt. Daarom is het voor sporters een mooie manier om toch te kunnen blijven sporten ondanks de blessure.

Sportfysiotherapie Drachten: voorkom blessures

Al met al is fysiotherapie een belangrijk aanvulling op de huidige medische hulpverlening aan sporters. Sportfysiotherapie Drachten biedt specifiek hulp bij blessures ten gevolge van sporten. Daarnaast biedt sportfysiotherapie ook advies bij het voorkomen ervan. Een aantal tips wil de sportfysiotherapeut graag geven.

1

Bouw het sporten langzaam op

Of je nu gaat mountainbiken, hardlopen of er op de racefiets vandoor gaat, zorg ervoor dat je je kilometers langzaam opbouwt en je lijf laat wennen aan de bewegingen en de inspanning. Misschien gebruik je ineens heel andere spieren dan je gewend was te doen in je sport of begin je nog maar net met regelmatig sporten. Bouw het stap voor stap op, dan heb je lang plezier van sporten en blijf je fit. Zonder blessures. Zorg voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning. In rust kunnen je spieren zich ontspannen en groeien.

2

Doe aan warming-up en cooling-down

Het wordt vaak overgeslagen: de warming-up. Direct vanaf de voordeur vertrekken kan, maar ga na een kilometer rek- en strekoefeningen doen. Daarmee voorkom je blessures van spieren en gewrichten. Spieren moeten de kans krijgen op lengte te komen en daarmee de gewrichten de juiste steun geven om soepel te laten bewegen. Na je rit of loopje is een juiste cooling-down belangrijk zodat de spieren de afvalstoffen goed kunnen afvoeren. De kans op spierpijn is dan veel kleiner.

3

Kies goede sportkleding, sportschoenen en voeding

Zorg voor een leuk setje sportkleding dat ventileert en isoleert. Kies sportschoenen in de juiste maat, met de juiste pasvorm en een goede demping. Houd het in het begin eenvoudig, maar kies voor kwaliteit en de juiste pasvorm. Voed jezelf met gezonde energierijke voeding. Hier is nog heel veel meer over te vertellen en daarom is het belangrijk je goed te laten informeren, zodat blessures uitblijven.