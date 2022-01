Zoek een advocaat

Ben je op zoek naar een advocaat? Dan heb je vast gemerkt hoe lastig het is de juiste advocaat te vinden. Je kunt natuurlijk kiezen voor een advocaat in jouw regio, maar je kunt ook kiezen voor een advocaat die echt gespecialiseerd is in het gebied waarbij je hulp nodig hebt.

Partnercontent

Een zakelijk of een juridisch probleem oplossen

Wie denkt aan een advocaat, denkt al snel aan een rechtszaak. Bijstaan in een zaak, is niet het enige wat de advocaat doet. Een advocaat kan ook een adviserende rol hebben. Zo kan deze je bijvoorbeeld vertellen of je een sterke zaak heeft. Ook kan de advocaat je een juridisch advies geven.

Soms is een advocaat ook een bemiddelaar. Advocaten hameren er altijd eerst op om een probleem onderling op te lossen. Dat is logisch, want een rechtszaak kan erg kostbaar zijn. Het is dan voor beide partijen aantrekkelijker om het juridische probleem samen proberen op te lossen.



Welke advocaat past bij jou?

Soms kun je een juridisch probleem niet onderling oplossen. Dan moet er een rechtszaak aanhangig worden gemaakt. De meeste mensen hebben niet de juridische kennis om dat zelf te doen. Dan is het handig een advocaat in te schakelen. Het zoeken naar een advocaat kan aardig wat tijd en moeite kosten. Je bent immers wel op zoek naar iemand met verstand van zaken.

Op websites als LawSpot kun je gratis en vrijblijvend jouw zaak plaatsen. Dit kan geheel anoniem, met gegevens alleen zichtbaar voor aangesloten advocaten. Een advocaat kan dan een pitch sturen met redenen waarom deze jou kan helpen.



Advocaten vergelijken

Wanneer je reactie hebt gekregen van meerdere advocaten, kun je advocaten gaan vergelijken. Natuurlijk kijk je naar het tarief van een advocaat. Toch zou dat niet het belangrijkst moeten zijn. Kijk ook naar hoe kundig een advocaat is op een bepaald gebied, en zoek of je ervaringen kunt vinden van anderen, met de advocaat. Vaak vind je wel reviews.

Op deze manier kies je een advocaat die bij jou past. Heb je een besluit genomen, maar wil je toch liever met een andere advocaat werken? Dan kan dat ook. In Nederland heb je het recht om elke advocaat te kiezen die je maar wilt. Natuurlijk maakt het hierbij wel uit of je een pro deo advocaat inschakelt, of een advocaat tegen het volledige tarief.