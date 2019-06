Zomerfeest van speeltuin de Speelderij

Afgelopen zaterdag vond het jaarlijkse zomerfeest plaats in Speeltuin De Speelderij. Naast de reguliere speelattributen was er die dag ook een popcornkraam, een opblaasbare limokoe, een megadartbord en voor kinderen was er de mogelijkheid om zich te laten schminken.

Onder een stralende zon was het goed toeven voor alle aanwezigen. Nieuw dit jaar was het jeugdtheater op de grote gele klimtoren achteraan in de speeltuin. Twee keer gedurende de middag trad ‘Kevin de Verhalenverteller’ daar op met de voorstelling ‘Circus op Stelten’.

Het speelse bankjes-element voor de klimtoren leende zich perfect als tribune, waardoor er een echt theatersfeertje ontstond. Al met was het een zeer geslaagd zomerfeest waarop iedereen zich optimaal wist te vermaken.