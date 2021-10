Zonder een dak geen huis

Een dak boven uw hoofd is net zo belangrijk als muren om u heen. Het zijn de belangrijkste onderdelen van uw huis. Deze beschermen tegen de kou, de warmte en de wind. Een huis biedt veiligheid en geborgenheid. Een dak is daarom erg belangrijk en dient goed onderhouden te worden. Want u kunt er beter op tijd bij zijn dan net te laat.

Partnercontent

Niets is zo vervelend als wanneer u last heeft van daklekkage. Bijvoorbeeld als er door een harde storm een aantal dakpannen van het dak is gewaaid. Dit kan ook gebeuren als u in een nieuwbouw huis woont. Het regenwater kan gemakkelijk binnensijpelen en behoorlijk wat schade aanrichten. U kunt zelf het dak op, of een gespecialiseerd bedrijf laten komen om de schade te laten herstellen. Belangrijk is het in ieder geval dat u zo snel mogelijk actie onderneemt, zodat het niet erger wordt. Regelmatig onderhoud van het dak is belangrijk, zodat u bij de verzekering kunt laten zien dat de schade niet door verwaarlozing is ontstaan. Een onderdeel wat zelf goed bij te houden is, is de dakgoot. Een verstopte dakgoot kan ook zeker voor lekkage en andere schade zorgen.

Een dakgoot heeft ook onderhoud nodig

Een goed werkende dakgoot zorgt ervoor dat het regenwater wordt afgevoerd. Maar vooral in de herfst kan de dakgoot vol waaien met bladeren. Het is zeker van belang dat deze worden verwijderd, zodat de goot niet overstroomt. Een overstroming kan lekkage, houtrot en wandschade veroorzaken en daar zit niemand op te wachten. Het kan ook zeer nuttig zijn om regelmatig de dakgoten te controleren op schade. Vooral bij de wat oudere huizen is het raadzaam de dakgoten op den duur te vervangen.

Er is op het gebied van dakgoten veel keus. Bijvoorbeeld een zinken goot. Deze is recyclebaar, waardoor het een duurzame keuze is. Dit materiaal is tegen elk weertype opgewassen, dus ook tegen een strenge vorst. Ook zijn er kunststof goten. Kunststof is licht en daarom gemakkelijk om mee te werken. Het gaat lang mee, dus ook dit type goot heeft een duurzaam karakter. Naast kunststof en zink bestaan er ook dakgoten van metaal, aluminium, PVS en polyester. Voor elk type huis en elke portemonnee is er wel een goot die passend is.

Het dak op met bitumen

Daken zijn er ook in allerlei soorten. Een dak met dakpannen erop, of bedekt met een rieten kap en er zijn daken waar bitumen op ligt. Bitumen is een dakleer dat waterdicht is en goed tegen temperatuurschommelingen kan. Meestal wordt bitumen dakbedekking gebruikt op platte daken. Het is een licht elastisch materiaal waarmee gemakkelijk kan worden gewerkt. Tegenwoordig wordt het niet meer gemaakt van teer, maar is het een overblijfsel van verwerkte aardolie. Dit is ten eerste een stuk veiliger en ook nog eens veel duurzamer. Als het eenmaal ligt kan uw dak er weer een hele tijd tegenaan. Tegenwoordig is er ook wit bitumen. Dit is ontwikkeld zodat het tijdens een heel hete zomer minder heet onder het dak wordt dan bij zwart bitumen.