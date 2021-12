Zonnebloem verrast dorpsgenoten met cadeaupakketten

De vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Edam-Volendam hebben de handen weer flink uit de mouwen gestoken dit jaar. Maar liefst 140 pakketten met leuke cadeaus werden samengesteld voor zieke, eenzame en mindervalide dorpsgenoten.

,,We krijgen van mensen vaak tips van mensen die iemand in gedachte hebben die zo’n leuk cadeaupakket verdienen”, vertelt Marie Schilder. ,,Dat is de informatie waar we het van moeten hebben. En dit jaar gaan we voor de 43e jaargang op pad.”

Kinderen verkleed als Pieten brengen de pakketten vol enthousiasme rond. ,,De pakketten bevatten vooral leuke cadeaus en dus niet per se voedsel. In deze tijd van het jaar vinden we dat iedereen leuke cadeautjes verdiend.”