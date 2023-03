Algemeen

Zonnebloemmiddag in de Groene zeer geslaagd Vorige week dinsdag hebben de gasten van de Zonnebloem weer een supergezellige middag beleefd. Het bestuur had haar gasten deze keer uitgenodigd in restaurant De Groene, dat zich heel gastvrij betoonde en waar de ruimte heel sfeervol was ingericht. De vrijwilligsters van de Zonnebloem stonden klaar om de genodigden een prachtige middag te bezorgen. De entree met koffie en gebak werd gelijk al bijzonder gewaardeerd, daarna werden de gasten nog getrakteerd op een drankje en een hapje. Halverwege de middag was er een loterij, waarbij heel veel prachtige prijzen te winnen waren. En gedurende de gehele middag waren er op gezette tijden optredens van Neef Martin, die een gezellig repertoire aan liedjes had samengesteld. Aan het eind van de middag ging een aantal gasten, nog goed ter been, zelfs nog de dansvloer op. Bestuur, vrijwilligers en genodigden kunnen weer terugzien op een zeer geslaagde, gezellige middag. We bedanken: restaurant de Groene, de sponsoren en de chauffeurs. Bestuur van de Zonnebloem |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.