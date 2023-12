,,Financieel voordeel én meerwaarde voor je huis”

Zonnepanelen blijven lucratieve investering ondanks uitdagingen

Het beeld van rendabele zonnepanelen lijkt enigszins overschaduwd door recente ontwikkelingen, zoals de afbouw van de salderingsregeling en een vol stroomnet. Toch blijft de zon schijnen op de financiële kant van zonne-energie. ,,Zonnepanelen zijn nog steeds een slimme investering”, zegt Nik van der Poel van de Duurzame Dakvrienden.

,,Stel je voor: tien zonnepanelen op een dak. Dat is de situatie voor onze hoofdrolspeler”, schetst Nik. ,,Overdag verbruikt hij 40% van de opgewekte zonnestroom direct in zijn woning. Het resultaat? Een jaarlijkse opbrengst van maar liefst € 1.500,-.”

"Wij willen verder kijken dan alleen zonnepanelen"

Zelfs na de afbouw van de salderingsregeling blijven zonnepanelen een winstgevende investering, zegt Nik ,,De Eerste Kamer, momenteel nog bezig met kritische vragen over het wetsvoorstel, lijkt de afbouw te verschuiven naar 2026 in plaats van 2025. Dit betekent een extra jaar salderen, wat de terugverdientijd verkort. Zelfs zonder saldering en met 40% direct verbruik in huis, verdien je nog steeds rond de € 700,- per jaar met dezelfde tien zonnepanelen.”

Pioniers in duurzame energie

De Duurzame Dakvrienden, opgericht door Sjoerd Taam en Nik van der Poel, hebben diepgewortelde wortels in Edam-Volendam. Hun vriendschap ontstond tijdens de eindstage van hun studie HBO Werktuigbouwkunde met specialisatie duurzame energie. Na jaren ervaring in de branche en talloze succesvolle installaties, waaronder in de gemeente Edam-Volendam, zijn ze in 2022 gestart met De Duurzame Dakvrienden.

Het doel van de Duurzame Dakvrienden is om duurzame energie toegankelijk te maken voor iedereen. Sjoerd geeft aan: ,,Wij willen verder kijken dan alleen zonnepanelen. Heeft iemand bijvoorbeeld de ambitie om gasloos te leven, de 0 op de meter te realiseren, off-grid of slim te beleggen in zijn woning. Wij hebben een brede kijk of het totale energieconcept van woningen en bedrijfspanden. Dat gaat veel verder dan alleen deskundig advies over zonnepanelen.”

"Gelukkig is het afgelopen jaar de aanschaf van zonnepanelen aanzienlijk goedkoper geworden"

De Duurzame Dakvrienden besteden veel aandacht aan gegronde, op maat gemaakte adviezen. ,,Het is altijd onze ambitie om mensen te helpen hun investering zo snel mogelijk terug te verdienen”, vervolgt Sjoerd. ,,Om dat te realiseren inventariseren en monitoren we eerst de huidige energiestromen. Daarna richten we ons op de zonnepanelen: we zorgen dat de opbrengst zo scherp mogelijk wordt afgestemd op het verbruik. Het loont om de verbruikers slimmer aan te sturen om zo min mogelijk terug te leveren en waar nodig energie op te slaan in accusystemen of warmtebuffering. Laad bijvoorbeeld je elektrische fiets op als je terug levert, of laad overdag je elektrische boiler op, zodat je warm kan douchen met zelfopgewekte stroom.”

Stroomnet

,,Terwijl sommige regio's in Nederland kampen met een overvol stroomnet, is Edam-Volendam nog ruim voorzien van capaciteit voor de teruglevering van zonnestroom. Hier kunnen we dus nog genoeg zonnepanelen aansluiten zonder het netwerk te overbelasten.”

,,Gelukkig is het afgelopen jaar de aanschaf van zonnepanelen aanzienlijk goedkoper geworden, met ongeveer 25% prijsverlaging”, vervolgt Nik. ,,Bovendien hoef je geen BTW te betalen over de aanschaf. Met een lagere aanschafprijs verdient een zonnepaneelinstallatie zich momenteel binnen vier jaar terug, met een levensduur van 25 jaar. Dat betekent maar liefst 21 jaar extra financieel voordeel.” De Duurzame Dakvrienden streven ernaar Edam-Volendam naar 100% hernieuwbare energie te leiden, en ze hebben al verschillende projecten in de gemeente gerealiseerd, waaronder installaties op daken in het centrum van Edam.

Heffing?

,,Recentelijk introduceerde Vandebron een heffing voor zonnepaneleneigenaren die zonnestroom terugleveren”, legt Van der Poel uit. ,,Hoewel niet verplicht, is deze heffing optioneel, en er zijn contracten zonder deze extra kosten beschikbaar. De Eerste Kamer heeft al kritiek geuit op deze heffing, wat suggereert dat deze mogelijk geheel verdwijnt. Zelfs als de heffing blijft bestaan, is de terugverdientijd met twee à drie jaar verlengd, maar gezien de levensduur van 25 jaar blijven zonnepanelen een lucratieve investering.”

,,Ons advies? Laat je niet misleiden door twijfels; zonnepanelen blijven een ‘no-brainer’”, verklaart Nik ,,Naast de financiële voordelen verhogen ze ook de waarde van je huis. Zelfs in tijden van lokale of wereldwijde onzekerheid bieden zonnepanelen zekerheid. De zon schijnt, en de toekomst van zonnepanelen blijft stralen.”

