Zorgbemiddeling, wat is het?

Steeds meer ziekenhuizen in ons land werken met een wachtlijst. Indien je een medische ingreep moet ondergaan is dit niet bepaald prettig. Door de wachtlijsten kan het namelijk betrekkelijk lang duren voordat je geholpen kan worden. Is er dringend hulp nodig? Dan wil je hier natuurlijk niet op wachten. Je kunt verschillende ziekenhuizen afgaan, maar de kans is groot dat je overal nul op het rekest krijgt. Om toch geholpen te worden, kun je zorgbemiddeling inschakelen. Wat dit precies is? Dat leggen we je hieronder haarfijn uit.

Definitie zorgbemiddeling

In Nederland is iedereen van 18 jaar en ouder verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Indien je zorg nodig hebt, is het aan de zorgverzekeraar om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke zorg krijgt. Dit kennen we ook wel als zorgbemiddeling. Doordat je een contract bij een zorgverzekeraar hebt afgesloten, is deze partij er verantwoordelijk voor om binnen een redelijke termijn de beste zorg voor jou te vinden.

Verschil bij restitutie- en naturapolis Bij een zorgverzekering kun je kiezen voor een restitutie- of naturapolis. Voor wat betreft zorgbemiddeling zit er enig verschil in deze twee polissen. Heb je een naturapolis? Dan is zorgbemiddeling vanzelfsprekend. Dit is niet het geval bij een restitutiepolis. Is er binnen jouw verzekering sprake van een restitutiepolis en wil je toch zorgbemiddeling? Dan moet je hiervoor zelf een verzoek indienen bij je zorgverzekeraar. Eerder maakt de verzekeraar zich niet druk om zorgbemiddeling.

Hulp bij zorgbemiddeling

Veel zorgbedrijven kunnen jou vandaag de dag helpen bij zorgbemiddeling. Zo werken steeds meer bedrijven met een bemiddelingsbureau voor zorg. Het grote voordeel hiervan is dat je zeker weet dat je op de juiste manier geholpen wordt. Bovendien scheelt het jou natuurlijk ook de nodige tijd en moeite. Een bemiddelingsbureau zorgt er namelijk voor dat twee partijen het alsnog eens worden met elkaar. En wanneer je de zorgt hard nodig hebt is dit natuurlijk bijzonder prettig!