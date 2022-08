Zwanen met zes jonkies genieten van de zon

Het water naast de Sint Petrusschool wordt momenteel thuis genoemd door een jong zwanengezin. Het stel knobbelzwanen heeft zes prachtige jonkies voortgebracht. In een grote optocht zwemmen ze van sloot naar sloot.

Vader zwaan leidt de stoet en moeder begeeft zich meestal midden tussen haar kroost. Wie zich te dicht bij de jonkies begeeft, moet verantwoording afleggen aan de vader. Met zijn vleugels gespreid maakt hij blazend duidelijk dat men niet welkom is.

Hoewel de jonkies al bijna de grootte van een volwassen zwaan hebben bereikt, zijn ze nog volledig gehuld in grijze veren. Zwanen krijgen per seizoen tussen de vijf en zeven jonkies. Dat dit stel er nu zes heeft groot gebracht is dus een mooi resultaat.