Communicatieverkeer en verbanden in dossier Lange Weeren openbaar gemaakt

Zware ‘LW-envelop’ bij de post

Vanmorgen lag er bij de burelen van de Nivo-redactie een zware en gevulde Lange Weeren-envelop op de mat, namens ‘Het Collectief’. In de envelop, ook gedeeld onder de politieke partijen, zat onder meer een organigram van de verbanden binnen het LW-dossier. De redactie van de Nivo heeft dit in 2021 reeds blootgelegd en daaruit vloeide een integriteitsonderzoek voort. Er worden diverse rollen van stakeholders blootgelegd in de stukken. Opvallend is echter ook dat er een mailcorrespondentie tussen de coalitiepartners tussen zit, waarin onomwonden wordt geadviseerd om in te stemmen met het collegevoorstel (plan Scholtens) voor de LW, omdat anders de kans voor woningbouw verkeken lijkt. Uit de mail blijkt dat die conclusie en aanname voortvloeit uit een gesprek tussen de gedeputeerde en een fractievoorzitter

Door Henk Visser

Ook wordt in de stukken de rol van een oud-wethouder belicht, die een grondeigenaar in de Lange Weeren vertegenwoordigt. De mail uit 2018 die wordt getoond in de stukken en gericht is aan de nieuwe coalitiepartijen, laat daar geen twijfel over. Diezelfde oud-wethouder organiseert later de petitie over de LW om te komen tot bebouwing van de gehele LW en stuurt de uitslag in een begeleidende mail naar de gemeente.

Ook zitten er fragmenten uit FB-berichten tussen waarvan men op z’n minst kan zeggen dat hier het morele kompas al aan het rondtollen was. Vanavond wordt de motie van VD80, Lijst Kras en VVD wederom in stemming gebracht, om te komen tot een integraal plan voor de gehele LW met 1180 woningen.

Gelezen de stukken van ‘Het Collectief’ lijkt het op z’n minst verstandig om de motie toch niet in stemming te gaan brengen, om zo mensen niet te beschadigen en nogmaals de spiegel voor te houden over wie welke rol speelt in dit zo beladen dossier. De stukken lezen als een spannend boek en de tijd om de stukken feitelijk te toetsen, is er niet. Voortvarendheid in dit dossier is gewenst, maar gezien de nieuwe spraakmakende ontwikkelingen doet de politiek er wijs aan het over de verkiezingen heen te trekken en dan op te pakken.