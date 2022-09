‘Zonder overheidssteun wordt zwemmen een elitesport’

Zwembad De Waterdam houdt hoofd voorlopig boven water

De extreme stijging in energieprijzen heeft de Nederlandse zwembaden en ijsbanen in haar greep. Voor bijvoorbeeld schaatsbaan De Westfries in Hoorn betekent de stijging een verdrievoudiging van de energiekosten. Een dergelijke toename kan leiden tot het noodgedwongen gesloten moeten blijven deze winter. Zwembad De Waterdam heeft wat meer ademruimte. ,,Wij hebben gelukkig nog een vast energiecontract tot eind volgend jaar”, zegt manager Peter Klos. ,,Tot die tijd is het beraadslagen en hopen dat de overheid de helpende hand reikt.”

Door: Kevin Mooijer

Ondanks dat De Waterdam jaarlijks 200.000 betalende klanten verwelkomd, kijkt de manager onderaan de streep niet tegen groene cijfers aan. ,,Ik zeg altijd; Het meest rendabele zwembad is het zwembad dat nooit gebouwd is. Van de gemeente ontvangen we een exploitatievergoeding en tijdens de laatste verbouwingen hebben we veel aan verduurzaming gedaan. We hebben sindsdien zelfs een A-label, wat uniek is voor een zwembad.” Toch lijkt een winstgevend zwembad een utopie. ,,De Waterdam is onderdeel van een groep ondernemingen dat collectief een energiecontract afsluit. Ons huidige contract loopt door tot en met eind 2023. Als de energieprijzen zo hoog blijven is het maar de vraag wat voor contract we straks kunnen afsluiten.”

Op de achtergrond is het zwembadleiding al in gesprek met de gemeente Edam-Volendam. ,,Samen kijken we naar hoe De Waterdam toekomstbestendig kan worden gemaakt. Een van de onderwerpen die hoog op de agenda staat is het creëren van zogenaamde energiehubs. Zodoende zouden wij bijvoorbeeld energie kunnen uitwisselen met de lokale industrie. Waar de industrie bijvoorbeeld met een overschot aan warmte kampt, kunnen wij dat ’s winters goed gebruiken om onze zwembaden te verwarmen.” Peter Klos verwacht dat de overheid de Nederlandse zwembaden en ijsbanen te hulp zal schieten. ,,Gebeurt dat niet, dan worden de tarieven zó hoog dat zwemmen en schaatsen elitesporten zullen worden.”