Zwembad Warder voor derde keer overstroomd

De vrijwilligers van Zwembad Warder troffen vrijdagochtend voor de derde keer in korte tijd een ravage aan op het terrein. Door toedoen van de heftige noordoostelijke wind overstroomde het zwembad, de kantines, toiletten en het pierenbadje.

,,Het wordt weer een gigantische klus om dit op te ruimen”, zegt vrijwilligster Anja Arzoni. ,,Maar waar misschien nog wel een grotere uitdaging ligt is bij het motiveren van de vrijwilligers om voor de derde keer in een jaar de nasleep van een overstroming weg te werken.”

De overstromingen beginnen een structureel probleem te vormen voor Zwembad Warder. ,,Na het opruimen is het weer een kwestie van schade opnemen. We vrezen dat er een permanente oplossing moet komen voor de vele overstromingen die het zwembad te verduren krijgt. Op deze manier is het geen doen meer.”