Zzpgo.nl de website voor nieuwe ondernemers

Gedachten of wellicht al gerichte plannen om je eigen onderneming te starten? Hedendaags is het voor vele Nederlanders interessant om een eigen onderneming te starten als zzp’er. Er is namelijk ook steeds meer vraag vanuit bedrijven voor zzp’ers. Bovendien geeft het veel Nederlanders een gevoel van vrijheid wanneer zij zelf beslissingen kunnen nemen in plaats van dat zij de werkzaamheden doen die door hun werkgever opgedragen worden. Een eigen onderneming starten is eng, zeker wanneer je nog niet op de hoogte bent van alle ins en outs omtrent het ondernemen. De website zzpgo.nl is hier dan ook een uitstekend platform voor.

Meer over zzpgo.nl

Zzpgo.nl staat voor beginnende ondernemers klaar, het is een platform waar zzp’ers terecht kunnen met al hun vragen. Maar ook de ervaren ondernemer kan hier prima terecht, er is namelijk gigantisch veel informatie voor iedereen beschikbaar. Op deze pagina home kom je binnen en vanuit daar kan je doorklikken naar diverse informatieve pagina’s. Denk hierbij aan informatie omtrent het VAT nummer, representatiedagen en SV dagen. Alle belangrijke begrippen worden belicht. Voor beginnende ondernemers is er een stappenplan met 11 stappen beschikbaar waarin duidelijk uitgelegd wordt wat de stappen zijn om een succesvolle onderneming te starten. Zzpgo.nl voorziet haar bezoekers elke week tevens van nieuwtjes en duidelijk omschreven blogs. De bronnen die zzpgo.nl gebruikt zijn onafhankelijk, maar vooral belangrijk ze zijn niet commercieel. Denk hierbij aan bronnen als de Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek en KVK.

