Gré Hoogland ontvangt Koninklijke onderscheiding

In het bijzijn van haar gezin, de familie en van de voltallige cast van toneelvereniging Ons Pogen, werd Gré Hoogland zondagmiddag uit naam van ZKH Willem Alexander benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In restaurant La Galera werd de bijzondere onderscheiding bij Gré opgespeld door burgemeester Sievers. Gré is geliefd ‘op het dorp’ vanwege haar creativiteit en het schrijven van mooie Volendamse stukken. Als geen ander is ze in staat om de dorpse gewoontes, de humor en gezegden op treffende wijze te vatten.

Voor alle bovengenoemde vrijwilligerswerkzaamheden is Gré door haar collega’s voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Met veel genoegen werd het prachtige eerbewijs door de burgemeester in naam van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander bij Gré opgespeld.