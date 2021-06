100 Swingover Challenge bij AV Edam Survivalrun

Vanwege de coronamaatregelen konden er het afgelopen seizoen geen wedstrijden plaatsvinden binnen de survivalrun-sport. Om toch een soort wedstrijdgevoel te realiseren bedacht trainer Jan Tuijp een bijzondere challenge. In groepjes van drie werden vorig weekend honderd swingovers afgerond in een zo snel mogelijke tijd.

Een swingover bestaat uit in een touw naar drie meter hoogte klimmen, gevolgd door een koprol over een balk en weer naar beneden klimmen. De deelnemers hebben afgelopen weken hard getraind voor de zware opgave. De vele blaren aan alle handen en schenen waren zichtbaar, maar de sportievelingen hadden er veel zin in.

Ondanks de tomeloze inzet van alle deelnemers kwam er één team als absolute winnaar uit de bus. Jan, Jur en Jeroen waren de concurrentie te snel af met een indrukwekkende tijd van 6 minuut 38. De organisatie is de deelnemers en jury dankbaar en kijkt uit naar een volgende challenge.