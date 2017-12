16 December Kerstmarkt Grote Kerk Edam

In de sfeervolle Grote Kerk in Edam wordt op zaterdag 16 december van 10-16 uur de Ideële Kerstmarkt gehouden. In de behaaglijk verwarmde kerk staan vele kramen van diverse organisaties die zich alle inzetten voor een betere wereld. Zij verkopen o.a. sieraden, kerstartikelen, kleding en levensmiddelen, kortom voor elk wat wils.