23 Stolpersteinen geplaatst in Edam

Vrijdagmorgen vond de plaatsing van 23 Stolpersteinen (struikelstenen) plaats in Edam. Deze stenen zijn gemaakt door de Duitse kunstenaar Günther Demnig. De Stolpersteine zijn herdenkingsstenen ter nagedachtenis van de gedeporteerde en vermoorde Joodse inwoners uit Edam tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De 23 Stolpersteinen werden geplaatst in het openbare wegdek voor het laatst bekende woonadres van de door de Nazi’s vermoorde Joodse inwoners uit Edam. Als eerste werden zeven struikelstenen in het wegdek geplaatst in de Grote Kerkstraat voor huisnummer 6. Dit gebeurde onder grote belangstelling. Leerlingen van de basisscholen Trimaran, Piramide en Nieuwe School en van S.G. De Triade waren present, Edamse inwoners van de Joodse Gemeenschap, wethouder Wim Runderkamp en Mick Nolten, die na de plaatsing het Kaddish (het Joodse gebed voor de overledenen) voordroeg.