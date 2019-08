Beleggingscolumn Care Is

5 klassieke beginnersfouten bij beleggen

In elk vakgebied komen ze voor. Van die typische beginnersfouten. Iedereen maakt ze wel eens. En achteraf weet je hoe makkelijk je ze had kunnen voorkomen. Bij beleggen is dit (helaas) niet anders. In deze column bespreken we de 5 meest gemaakte beginnersfouten bij beleggen. Zo maak jij als beginnende belegger in ieder geval geen valste start.

1. Alleen beleggen in AEX-aandelen

Veel Nederlandse beleggers kopen van oudsher aandelen uit de AEX Index zoals Shell of KPN. Gezien de omvang van Nederlandse aandelen op wereldniveau is dat eigenlijk onverstandig.

Slechts 1% van de wereldwijde aandelenmarkt bestaat uit Nederlandse aandelen. Daarbij loop je als belegger in Nederlandse aandelen meer specifieke risico’s; De Nederlandse economie is veel gevoeliger voor een Brexit dan bijvoorbeeld de Amerikaanse economie. Daarnaast profiteer je niet van de kansen die zich buiten Nederland voordoen.

2. Te veel handelen

Veel beginnende beleggers denken of hopen te weten welke richting de beurs op gaat. Om daarop in te spelen worden beleggingen continu verkocht en weer aangekocht. Maar veel handelen leidt in de praktijk alleen maar tot hoge transactiekosten. Dit gaat ten koste van je rendement. Probeer daarom het aantal transacties te beperken. Besef dat een belegger die niet onnodig veel handelt en zo lang mogelijk blijft zitten, meestal het hoogste rendement haalt.

3. Beleggen zonder doel

Beleggen zonder doel of plan is funest. Ook al heb je geen concreet beleggingsdoel of eindbedrag in gedachte, toch is het belangrijk om te bepalen waar je het voor doet. Belangrijke vragen die je jezelf moet stellen zijn: Wat is mijn doel of hoeveel rendement wil ik behalen? Over hoeveel jaar moet dit doel bereikt worden? Hoe afhankelijk ben ik van dit geld? Pas dan kun je bepalen met hoeveel geld je moet beleggen, hoeveel je periodiek moet inleggen en hoeveel risico je wilt en kunt nemen.

4. Krantenkopbeleggen

Met het volgen van economisch en financieel nieuws is niets mis. Maar gebruik het nooit als raadgever voor je beleggingen. Elke dag wordt volop geschreven over de economie en de beurs. Om op te vallen gebruiken journalisten de meest choquerende titels en krantenkoppen. Vaak volgt de nuance pas verderop, of helemaal niet. Laat je beleggingsbeslissingen daarom niet leiden door wat je leest in de krant.

5. Beleggen in populaire aandelen en hypes

GoPro, TomTom, 3D-printing, Bitcoin. Typisch voorbeelden van bedrijven of trends waarmee veel beleggers flink de mist in zijn gegaan. De nieuwste gadgets en rages doen het lang niet altijd goed wanneer ze op de beurs komen. Vaak is een hype al over zijn hoogtepunt heen wanneer de particuliere belegger aan de beurt is. Waai daarom niet met elke hype mee en spreidt je beleggingen altijd goed.

