6.000 Oliebollen werden gebakken in de Grote Kerk

Op Oudejaarsdag vond weer de oliebollenactie plaats in de Grote Kerk. De opbrengst was dit keer bestemd voor de aanschaf van een nieuwe cv-installatie in de Librije van de Grote Kerk. Dit is de oude bibliotheek van de monumentale kerk uit 1600.

Vijf jaar geleden werd de cv van de Grote Kerk vernieuwd. De Librije heeft een eigen cv-ketel en installatie en die is nodig aan vervanging toe. En voor dit goede doel wilden de plm. 40 vrijwilligers, die jaarlijks bij de oliebollenactie betrokken zijn, zich graag inzetten.

In totaal zo’n 6.000 oliebollen en 1.500 appelbeignets werden bereid door het ‘banketbakkersteam’ van de Grote Kerk. Rond 12.00 uur was alles klaar en verkocht. De actie leverde zo een mooi bedrag op.