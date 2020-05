Aangepaste Dodenherdenking vanwege corona

Het was een ‘stille’ Dodenherdenking dit jaar. Vanwege de Coronacrisis moest de jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers aangepast worden. Door de 1,5 meter-regeling mocht er geen publiek bij aanwezig zijn.

Burgemeester Lieke Sievers maakte een rondgang langs de oorlogsmonumenten in onze gemeente voor een krans-, steen- of bloemlegging. Er waren dit keer geen herdenkingsdiensten in de Grote Kerk Edam, Grote Kerk Oosthuizen en de Mariakerk.

Door Patricia Sombroek werden op de Dam in Edam om 19.58 uur de Taptoe geblazen en na de twee minuten algehele stilte het “Wilhelmus”. Dit deed Martin Tol op hetzelfde tijdstip vanuit de toren van de Vincentiuskerk.