Abrahampop en versierde caravan voor 50-jarige

Maandag 11 maart vierde Ger, die woont op de Tjaskermolen te Edam, zijn 50-ste verjaardag. Dat was voor zijn vrienden reden om enkele versieringen aan te brengen. Op het grasveldje van het hofje van de Tjaskermolen was een caravan geplaatst, versierd met slingers, teksten als “All you need is love”, foto’s van Ger en een Abrahampop zittend op een stoel.

Ook in de vijver achter de woning van de jarige was een vlot met versieringen en een spandoek erop voor de halve eeuwling vastgezet. Door de harde wind dreef het vlot echter een stuk weg. Er was zo dus een dubbele versiering met Ger 50 jaar.