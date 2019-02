Acht 50-jarige paren gefeliciteerd door de burgemeester

Enkele keren per jaar wordt door de gemeente een feestelijke bijeenkomst georganiseerd voor de 50-jarige bruidsparen uit Edam-Volendam. Op verschillende locaties worden de gouden paren verwelkomd door de burgemeester, waarbij de felicitaties worden overgebracht en men gezellig een praatje met elkaar maakt.

Er zijn zóveel 50-jarige jubileumparen dat het eigenlijk niet meer te doen is voor de burgemeester om deze allemaal thuis te bezoeken. Woensdagmorgen kregen 8 gouden paren een gastvrij onthaal in restaurant De Oude School in Warder. Gebak werd bij de koffie geserveerd en het werd een zeer aangenaam samenzijn van 10.00 tot 11.30 uur. Van de acht jubilerende paren kon tussen het koffie drinken door even een groepsfoto genomen worden. Dit waren de echtparen: Kras-Kemper (Edam), Van Rozelaar-Fennis (Oosthuizen), Dirkmaat-Planting (Middelie), Leget-Younger (Oosthuizen), Hekelaar-Groot (Kwadijk), Huisink-Ent (Edam), Franklin-Gibson (Edam) en Hoitink-Olivero (Edam).