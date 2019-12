Redactierobot van RTL Nieuws brengt verkeersongelukken per woonplaats in kaart

Afgelopen drie jaar 86 verkeersongelukken in Volendam

De journalisten van RTL Nieuws hebben een nieuwe collega: ADAM (Automatische Data Artikel Machine), een redactierobot. Onlangs publiceerde hij zijn eerste verhaal, waarvoor hij de data van meer dan 250.000 verkeersongelukken analyseerde, die de afgelopen drie jaar door de Nederlandse politie zijn geregistreerd. Per woonplaats schreef de robot daar een artikel over. Ook over Edam en Volendam schreef hij een eigen, uniek verhaal, dat veel inzicht geeft in de verkeersveiligheid in onze buurt.

Door Leonie Veerman

Uit de analyse van ADAM blijkt dat er in de afgelopen drie jaar 86 ongelukken zijn geteld in Volendam: „Bij 2 ongevallen vielen doden te betreuren, 21 keer moesten er slachtoffers naar het ziekenhuis”, aldus de robot. In Edam werden er in diezelfde periode 54 ongelukken geteld. Daarvan moesten er 12 keer slachtoffers naar het ziekenhuis.

Opvallend is dat het aantal ongelukken in Edam de afgelopen jaren steeds toeneemt. ADAM merkt overigens ook op dat het aantal ongelukken overal mogelijk nog groter is, omdat niet alle ongelukken geregistreerd worden.

Gevaarlijke kruispunten

Uit het onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er steeds meer ongelukken plaatsvinden op kruispunten. Maar liefst 40 procent van alle ongevallen in Nederland gebeuren op een kruising. Op kruispunten binnen de bebouwde kom vindt bovendien ook het merendeel van de dodelijke ongevallen plaats. In Volendam zijn het kruispunt Dijkgraaf de Ruiterlaan, Grote Ven en het kruispunt Julianaweg, Zusterschoolstraat de gevaarlijkste. Op elk van deze kruispunten vonden de afgelopen drie jaar 4 ongelukken plaats.

In Edam is het kruispunt Dijkgraaf Poschlaan, Langemeerstraat de gevaarlijkste, met eveneens vier getelde ongelukken.

Check bijgaand het hele artikel dat ADAM schreef. Nieuwsgierig naar de schrijfkwaliteiten van de nieuwe redactierobot van RTL Nieuws, of naar het aantal ongelukken in andere plaatsen?

Je vind het gehele artikel via de volgende link: https://bit.ly/2Kvkn67.

Foto: Een gevaarlijke kruising in Volendam, ter hoogte van de oude Seinpaal.

Onderschrift kaart Edam-Volendam: Op deze kaart vind je alle ongelukken die plaatvonden op kruispunten in Edam-Volendam.