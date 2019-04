Afscheid van Maisa van der Kolk bij de Muziekkamer Edam

Op zondag 7 april vond in kerkgebouw de Swaen aan de Voorhaven in Edam een feestelijk muziekfestival plaats. Dit ter ere van het 10-jarig bestaan van de Muziekkamer Edam. Het was tevens een afscheid van de concertreeks die Maisa van der Kolk vele jaren organiseerde.

Muzikale medewerking werd verleend door 13 ensembles die in het verleden al eens optraden in de Doopsgezinde Vermaning, in het theater van Marijke Meijer, in de boerderij van Sigrid van Dieren of in het atelier van Gea Karhof. Uiteraard werden deze personen, die belangeloos hun huizen ter beschikking stelden, heel hartelijk bedankt. Aan de concerten is nu een einde gekomen, maar de Muziekkamer aan de Lingerzijde blijft open voor al wie wil genieten van een demonstratie op vergeten, bijzondere instrumenten.