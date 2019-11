Aftrap van Project LEF in PX

Geïnspireerd op het IJslandse model is de gemeente Edam-Volendam een meerjarig initiatief gestart met het Programma LEF. LEF streeft naar het terugdringen van alcohol en drugsgebruik onder jongeren.

Zaterdagmiddag werd een en ander toegelicht door Ina Koning, over de onderzoeksresultaten van de Universiteit Utrecht, die gepresenteerd werden. Het lijkt erop dat de pre-interventie invloeden van het programma LEF over het algemeen een positieve invloed hebben gehad op een daling van het alcoholgebruik van jongeren.

Ook wethouder Vincent Tuijp hield een toespraak. ’s Avonds was er in PX een attractief programma voor jongeren tot 16 jaar met lasergamen, rollenspel, disco, computerspellen, etc. Er was veel animo voor want er kwamen zo’n 150-tal jongens en meiden langs om zich te vermaken.