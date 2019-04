Afvalstraat in gebruik genomen in De Triade

Woensdagmiddag nam wethouder Wim Runderkamp de afvalstraat van S.G. De Triade in gebruik. Hiermee wordt een begin gemaakt met het verwerken van eigen afval - plastic – door De Triade.

De volgende stap is dat De Triade ook plastic van basisscholen gaat verwerken. De ingebruikneming van de afvalstraat maakt deel uit van de week van de duurzaamheid, die uitmondt in de regionale duurzaamheidsbeurs op 6 april in Middenbeemster. Met Precious Plastic-machines, die ontwikkeld zijn door Dave Hakkens, kunnen plastic doppen en flessen vermalen worden tot korrels in een schredder. Daarna wordt het vermalen plastic verhit en kunnen er vele producten van geperst worden met verschillende mallen.