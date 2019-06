Alles viel op zijn plaats tijdens de Wijnwandeling 2019

Afgelopen vrijdag vond de Wijnwandeling 2019 plaats in het schitterende centrum van Edam. Maar liefst 800 wijnliefhebbers hebben een felbegeerd toegangsglas weten te bemachtigen, waardoor het evenement volledig uitverkocht was. Voor slechts € 12,50 kon men op 29 verschillende locaties heerlijke wijnen – zorgvuldig uitgezocht en geleverd door Slijterij de Stient - proeven. Wij wandelden gezellig mee om tot deze recensie te komen, want – om met de woorden van een jaarlijks terugkerende deelnemer te spreken – ‘iemand moet de appels uit het vuur halen’.

Door Kevin Mooijer

De zon stond aan de hemel, de wijnen smaakten heerlijk en de sfeer was bijzonder goed. Van 19.00 u tot 22.00 u liep het historisch centrum van Edam vol met Bourgondiërs, gewapend met een glas wijn. Albert Molenaar van Slijterij de Stient had een gezellige ruimte gecreëerd op het Damplein en mocht zichzelf daarmee één van de 29 locaties noemen. ,,Dit is toch geweldig? Mensen zijn vrij om zelf in te vullen welke wijnen ze willen proeven en in welke volgorde ze dat willen doen”, licht Albert toe. ,,Je krijgt een kaart met daarop de 29 proeflocaties en welke wijn waar getapt wordt.”

Iedere locatie bood naast de gekozen wijn tevens een hapje aan bij de deelnemers. Worstschalen, kaasplankjes, belegde stokbroodjes, hartige snacks, alles kwam aan bod.

'Een geweldige manier om het

historisch centrum van Edam

beter te leren kennen,

met een lekker wijntje in de hand’

De meewerkende locaties betroffen stuk voor stuk zaken die normaal gesproken niet onder de noemer horeca vallen. Onder meer kledingzaken, een snoepwinkel, muziekwinkel, slagerij, bakkerijen, fietsenwinkel, drukkerij, schoenenwinkel, sieradenwinkel, dierenarts, makelaar, parfumerie, bloemiste en zelfs uitvaartcentra stelden zichzelf beschikbaar voor dit mooie evenement. ,,Dit is natuurlijk een geweldige manier om het historisch centrum van Edam beter te leren kennen. En dat met een lekker wijntje in de hand”, vertelt een enthousiaste deelnemer. ,,Je komt op plekjes waar je normaal gesproken niet zo gauw komt.”

Van de werkruimte van een kunstschilder tot de tuin van Sas Bloemiste en van Dierenartspraktijk Edam tot in de winkel van Matthews Musical Instruments, de sfeer was overal zeer aangenaam en gemoedelijk. Deelnemers adviseerden elkaar over goede wijnen die zeker geproefd moesten worden. ,,Alle 29 locaties afvinken is denk ik nog nooit iemand gelukt. En als dat wel lukt wordt het waarschijnlijk moeilijk om de weg terug naar huis te vinden”, lacht een wijnliefhebber.

Alles viel tijdens de zevende editie van de Wijnwandeling op zijn plaats. De weergoden waren Edam goedgezind, de sfeer was perfect, er werd live muziek gespeeld, de ene wijn was nog beter dan de ander en alle 800 deelnemers leken het naar hun zin te hebben.