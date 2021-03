Omwonenden De Botter in spanning na aankondiging bijeenkomst

‘Als je niks hoort, komt dat onheilspellend over’

Komende dinsdag 16 maart presenteert Van Wijnen een aangepast plan voor het voormalige schoolterrein van ‘De Botter’ in Edam. De projectontwikkelaar organiseert dan een online informatiebijeenkomst waar men omwonenden voor heeft uitgenodigd. Deze mededeling was het eerste bericht in acht maanden van het bedrijf, nadat ophef ontstond over het aanvankelijke voorstel. Daarin kondigde men bijvoorbeeld de komst van 28 woningen aan. Het is nog onduidelijk in hoeverre dit plan is gewijzigd.

Door Laurens Tol





‘De afgelopen maanden hebben wij samen met de architect gekeken wat we van uw inbreng konden meenemen in een aangepast plan en heeft de gemeente het aangepaste plan getoetst’, schrijft Van Wijnen in haar brief aan de omwonenden. Wijkbewoners van de voormalige basisschool wachten in spanning af wat de wijzigingen zullen inhouden. Buurtbewoner Ludo Voorn merkt op dat het bedrijf in ieder geval voldoende tijd heeft genomen.

,,Acht maanden hebben we er niks van gehoord. Het minste dat ze hadden kunnen doen, was een mailtje sturen met daarin iets als: ‘We hebben andere prioriteiten’. Aan de andere kant kun je nu wel verwachten dat ze zorgvuldig werk afleveren. Dat ze al onze opmerkingen op het vorige plan ter harte hebben genomen, dat ze straks met een schitterend plan komen. Hopelijk denkt iedereen straks: ‘Dit is het’. Wij zijn absoluut niet tegen het bouwen van iets nieuws, maar het moet niet ten koste gaan van de buurt”, stelt Ludo.

De buurtbewoners zullen niet alleen kijken naar het aantal te bouwen woningen. Ook het verkeersbeleid is van belang. In het vorige voorstel koos men voor het weghalen van de afzetpaaltjes die er nu staan. Dan worden honderdvijftig tot tweehonderd woningen aan elkaar verbonden, met waarschijnlijk aanzienlijk meer verkeersdrukte als gevolg. De omwonenden gaan ervan uit dat de huidige afzetting gehandhaafd blijft.

De buurtbewoners hebben vertrouwen in de komst van een beter bouwplan voor hen. Toch hebben zij wel hun bedenkingen bij hoe de informatiebijeenkomst gaat plaatsvinden. Dit is al dan niet door coronabeperkingen tot stand gekomen. ,,Participatie is natuurlijk gewoon hoor en wederhoor. Dat is online nauwelijks mogelijk, lijkt mij. Een lokale politicus zei mij ook: ‘Het is haast een onmogelijke opgave om participatie online te organiseren’. Daarbij wonen er een aantal mensen van 80 jaar en ouder in deze wijk. Die buren vinden het lastig om met computers te werken en dat begrijp ik. Zo’n bijeenkomst is daarom voor hen minder toegankelijk. Hoe ik mij deze online ontmoeting moet voorstellen, ik heb geen idee. Misschien hadden ze dit wat beter kunnen uitleggen.”

Als alternatief voor de online bijeenkomst noemt Ludo het organiseren van fysieke momenten in het Edamse hoogheemraadschap-gebouw. Deze locatie is volgens hem groot genoeg om voldoende afstand te kunnen houden. Daarbij zou men de buurtbewoners nog in verschillende groepen kunnen indelen, zodat het coronabesmettingsgevaar tot een minimum wordt beperkt. Verder zou de buurt het niet erg vinden als de informatiebijeenkomst vanwege de pandemie nog een maand of drie wordt uitgesteld. Als het doel van een goed participatieproces daarmee gediend is, hebben omwonenden dat er voor over. Van Wijnen zou er volgens hen dan wel goed over moeten communiceren.

De buurtbewoners kijken al acht maanden op de site van de projectontwikkelaar of zij vorderingen meldt in het bouwproject in hun wijk. Al die tijd waren er geen ontwikkelingen te vernemen. De omwonenden zouden zich graag beter willen voorbereiden op de informatiebijeenkomst, maar krijgen die kans volgens hen niet voldoende. ,,Ik zeg: stuur het plan eerst naar de mensen toe, van tevoren. Zet erop wat je eraan gedaan hebt. Nu word je straks verrast tijdens het online moment. Dat zou beter kunnen.”

Wat voor plan er ook wordt gepresenteerd, onder wijkbewoners van het Botterterrein heerst spanning. Sommigen wonen er al heel lang, brachten er hun kinderen groot. De toekomst en leefbaarheid van hun buurt staat nu op het spel. ,,Het is voor veel mensen heel spannend wat er met hun wijk gaat gebeuren, waar wij al bijna vijftig jaar in rust wonen. Als je niks hoort, komt dat onheilspellend over. Zeker na het vorige gepresenteerde plan. Na acht maanden rekenen wij op een goed doordacht voorstel. Wij zeggen straks het liefst: ‘Wat een prachtig plan, niks meer aan doen’. Daar hopen wij op. Maar het is nu nog even afwachten.”