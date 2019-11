AutoWaspark Adrie Jonk wast verlengde- en verhoogde bedrijfsbussen

Het idee lijkt voor de hand te liggen, maar Adrie Jonk Autogroep in Purmerend is wat autowasstraten betreft uniek in de regio. ,,Een wasstraat voor verlengde en verhoogde bedrijfsbussen, ook met imperiaal op het dak”, aldus mede-eigenaar Marco Jonk. ,,Voor onze autoverhuur hebben we een aantal grote bedrijfsbussen. Wanneer we deze bussen terugkrijgen wassen we ze altijd voor de volgende huurder hem meekrijgt. Zo zijn we op het idee gekomen om deze uitgebreide wasstraat te creëren.”

Door Kevin Mooijer

Marco is samen met zijn broers Erwin, Arno en Sander eigenaar van Adrie Jonk Autogroep. ,,We beschikken over vestigingen in Purmerend, Zwaag, Heerhugowaard en Zaandam. Eigenlijk bieden we alles aan op autogebied. Naast ons AutoWaspark verkopen en verhuren we auto’s en we bieden onderhoud voor auto’s en bussen. We zijn officieel Mazda, SEAT en Honda dealer en bieden daarbij een breed scala aan occasions aan.”

AutoWaspark Purmerend

Het industrieterrein van Purmerend – dat op nog geen kwartiertje rijden van Volendam ligt – is de locatie waar de gloednieuwe wasstraat van Adrie Jonk zich bevindt. ,,We merkten dat in Volendam veel busjes rijden. Vooral ook veel verhoogde en verlengde bussen. Daarbij hebben veel van die bussen een imperiaal op het dak. Zie dan maar eens een wasstraat te vinden waar je die bussen doorheen kan rijden. Met die achterliggende gedachte hebben we besloten om onze wasstraat te vernieuwen en tevens beschikbaar te stellen voor bedrijven en particulieren. Onder meer een aantal grote bouwbedrijven uit Volendam is vaste klant bij onze wasstraten. Zij laten wekelijks hun bedrijfswagens bij ons wassen, waarna alles op factuurbasis afgehandeld wordt. Geen gedoe met bonnetjes dus na iedere wasbeurt.”

De bussen worden met de hand voorgewassen, om vervolgens machinaal door één van de vernieuwde wasstraten gereinigd te worden. ,,Alle bussen rijden weer spic en span richting huis of het werk!”

De wasstraten van Adrie Jonk bevinden zich aan de Newtonstraat 40 te Purmerend en zijn dagelijks geopend van 8.30 uur tot 17.30 uur. Heeft u interesse om uw bedrijfswagens bij Adrie Jonk in Purmerend te laten reinigen? Ga dan voor meer informatie naar www.adriejonk.nl of bel 0299 469 999. Uiteraard zijn particuliere klanten ook welkom met hun busje of personenauto of bus.