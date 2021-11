Bas Huygen wil spierballen laten zien op WK Fitness

De Edammer Bas Huygen vertrekt begin december naar Caïro, Egypte, waar op 9, 10 en 11 december het WK Functioneel Fitness zal plaatsvinden. Hij plaatste zich tijdens het NK als eerste voor de categorie Masters 35+ en is van plan om alles uit de kast te halen.

Door Jan Koning





Regelmatig komen er filmpjes op social media voorbij waarin Bas Huygen aan het trainen is voor het WK. Hierin zie je hem regelmatig op z’n handen lopen, touwtje springen, burpees doen en alles om maar beslagen ten ijs te komen in Egypte. ,,Functioneel Fitness is bekend onder de naam Crossfit, maar dat is eigenlijk een merknaam. Waar Crossfit ook individueel is, is Functioneel Fitness in teamverband. Vergelijk het met de Davis Cup bij tennis.”

Om zich te kwalificeren moet Huygen drie work-outs filmen. Dit doet hij bij Sportcentrum B-Active waar hij zelf ook trainingen verzorgt. ,,De eerste was roeien en ‘double unders’ met touwtje springen. Dat is zeg maar één keer springen en twee keer draaien. Daarna zo zwaar mogelijk deadliften, waar ik tot 156 kilogram kwam met een ‘truster’. Tot slot moest ik nog burpees en power snatches doen. Nadat alle video’s bekeken waren, bleek ik tot de Top 3 van Nederland in mijn categorie te behoren en zodoende heb ik mezelf dus geplaatst voor het WK.”

Met zes man sterk – vanuit heel Nederland – zal Huygen dus in Egypte de Nederlandse eer verdedigen. ,,Ze komen uit Zwolle, Amsterdam en eigenlijk overal. Of we favoriet zijn? Nou, ik heb de filmpjes van de concurrentie gezien en dat zijn echt beesten. Ik ben dus zeker geen favoriet en heb ook niet de illusie dat ik wereldkampioen ga worden. Ik ga uiteraard mijn huid wel zo duur mogelijk verkopen.”

,,Het ideale scenario voor mij zou zijn als er meer conditie dan kracht op het programma staat. Dus veel pull-ups, wall balls, roeien en touwtje springen. Dan ben ik het meeste in mijn element. Als er echt veel kracht aan te pas komt, ben ik ‘het bokkie’. Het idee achter Crossfit of Functioneel Fitness is echter dat je alle facetten moet beheersen. Iedereen heeft zijn sterke- en zijn zwakke punten en het is uiteindelijk de beste allrounder die wint.”

Het Crossfit kent zijn oorsprong in Amerika en dat is ook bij uitstek het ‘Crossfitland’ bij uitstek. ,,Daar wordt het op High School en de universiteiten al gepromoot en zijn ze al een stuk verder in de sport. In Nederland maken we echter wel snelle stappen. We zijn echt groeiende en qua kracht- en conditiesport staat het Crossfit inmiddels zeker op nummer 1. Ik denk dat de populariteit van de sport alles te maken heeft met de afwisseling. Geen oefening is hetzelfde, geen les is hetzelfde en vooral de saamhorigheid is echt geweldig. Niemand is goed of slecht, het is allemaal positiviteit en iedereen helpt elkaar sterker worden.”

,,Omdat ik er ook les geef, heb ik de mogelijkheid om na sluitingstijd nog te trainen bij B-Active. Dat is met mijn drukke baan wel heel erg fijn. Brian (Van der Leest, red.) staat ook altijd voor me klaar als ik ergens hulp of advies bij nodig heb. Verder hebben alle jongens geld ingezameld om mijn ticket te bekostigen en daarvoor ben ik ze echt ontzettend dankbaar. Het tekent de vriendschap en saamhorigheid binnen de sportschool.”