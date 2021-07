Beleggingscolumn:

Beleggen als alternatief voor sparen?

“Nederland spaart in coronacrisis recordbedrag van €52 miljard bij elkaar”, kopte Het Financieele Dagblad vorige week. De tegoeden op Nederlandse bankrekeningen zijn flink gestegen. Vanwege de lockdown was het moeilijker om geld uit te geven en spaarden we meer. Wanneer je over genoeg spaargeld beschikt, kan beleggen ook een alternatief zijn. In deze column bespreek ik de mogelijkheden van beleggen, de risico’s en alles waar je nog meer rekening mee moet houden.





Let op, geld sparen kost geld

In een van onze vorige columns in deze krant las je al dat sparen geld kost. De spaarrente is nagenoeg 0%, terwijl de waarde van je spaargeld door inflatie elk jaar afneemt. Heb je meer dan €50.000,- spaargeld per persoon, dan betaal je ook nog eens vermogensbelasting. Hiermee wil ik niet zeggen dat het onverstandig is om te sparen. Integendeel. Het is noodzakelijk om genoeg spaargeld achter de hand te houden (buffer) voor onvoorziene uitgaven of wanneer je inkomen daalt.

Beleggen als alternatief

Heb je naast je spaarbuffer nog wat extra spaargeld, dan kan beleggen een goed alternatief zijn. Aan beleggen zitten risico’s en kosten verbonden, maar op lange termijn mag je ook een hoger rendement verwachten. Afhankelijk van hoeveel risico je wilt nemen, variëren de gemiddelde jaarlijkse verwachte rendementen van 2,5% tot 6,5%.

Zo werkt beleggen

Zekerheid heb je met beleggen niet. De koersen schommelen van jaar tot jaar en je kunt ook een deel van je inleg verliezen. Met een goede beleggingsstrategie kun je de risico’s beheersen en de kans op een positief rendement vergroten. Allereerst is het belangrijk goed te spreiden. Beleggen in één of slechts een handjevol aandelen is onverstandig. Bij Care IS en Axento spreiden we over duizenden aandelen wereldwijd. Zo beleg je als het ware in de hele wereldeconomie. Daarnaast is het belangrijk om een lange horizon te hebben. Zoals gezegd kunnen de rendementen van jaar tot jaar schommelen. Hoe langer je belegt, hoe meer tijd je hebt om eventuele verliesjaren op te vangen met positieve jaren. Uiteindelijk mag je dan op lange termijn een positief rendement verwachten.

Kort samengevat

Heb je voldoende spaargeld achter de hand voor onvoorziene uitgaven, een deel van je geld langere tijd niet nodig en ben je bereid om risico’s te accepteren? Dan kan beleggen een goede manier zijn om een hoger rendement te maken met je geld. Bij Care IS en Axento beheren we inmiddels 375 miljoen euro voor ruim 2.500 klanten. Bij Axento kun je je geld laten beleggen vanaf €7.500,-. Benieuwd of beleggen iets voor jou is? Kijk dan op www.axento.nl.

Laurens Sombroek

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

Care IS en Axento vermogensbeheer

Telefoon: +31 (0)299 720 961

Mgr. C. Veermanlaan 1G

1131 KB Volendam

www.care-is.nl