‘Wij willen beleggers helpen om een betere belegger te worden’

Beleggingsinstituut klaar voor Edam-Volendam

Beleggers opgelet: Beleggingsinstituut heeft sinds kort een vestiging in Volendam. Beurseducatie en informatie is letterlijk binnen handbereik gekomen. Ook kunnen beleggers, na een intakegesprek, meedoen met een bijzonder beleggingsfonds. Dat rendement weet te behalen in elk type markt, dus ook bij dalende aandelenkoersen.

André Brouwers (59) en zijn zoon Tom (30) praten hun abonnees voortdurend bij over het laatste nieuws uit de financiële markten. André is meervoudig winnaar van het Nederlandse beleggingsdebat en recent gekozen door 15.000 beleggers als beste beleggingsexpert.

Toch blijft hij, als kruidenierszoon, met beide benen op de grond. Risicomanagement is voor hem van het grootste belang bij beleggen. ,,Wij willen beleggers helpen om een betere belegger te worden door educatie en informatie. Er zijn veel beleggers die impulsief beleggen. Door de stijgende markten van de afgelopen jaren denken de meesten dat ze goed bezig zijn. Maar meestal is het rendement te danken aan de stijgende beurs en niet zozeer omdat de strategie zo goed is.”

Waarschuwing

,,Er zijn maar weinig beleggers die ook vorig jaar in maart 2020 bij de coronacrisis hun rendement op peil hielden. De meeste beleggers zagen hun rendement flink dalen, dat is een waarschuwing. De volgende keer kan de daling echt doorzetten en dan moet een belegger zijn aanpak op orde hebben. Wij kunnen beleggers helpen om dit te doen. Wij laten zien wat wij zelf doen en mensen kunnen al onze strategieën en tips volgen. Transparanter en eerlijker kunnen wij niet zijn.”

,,Wij doen dit al sinds 2010 en alle informatie is terug te zien, dus ook de minder goede transacties. Die horen namelijk bij beleggen. Zonder verlies kun je namelijk niet winnen, het gaat er alleen om dat je niet te veel verliest bij de foute transacties.”

Voor de meer vermogenden zetten André en Tom tevens het ‘Brouwers Fund' op. Dit behaalt een aanzienlijk rendement van gemiddeld 10% op jaarbasis. ,,Het unieke zit hem in het feit dat de methode die wij gebruiken in ieder jaar sinds 2008 positieve resultaten heeft opgeleverd. Dus ook in de crisis van 2008 en 2009 toen aandelenmarkten flink daalden tot wel 55% behaalde onze aanpak een positief rendement. Hoe kan dat?”

Rendement van 10% in elke beurs

,,Wij hebben een handelsmethode ontwikkeld waarbij verliestransacties snel worden afgekapt. De winsten laten wij zo lang mogelijk lopen. Wij baseren ons op meer dan 15 jaar historie en 30.000 transacties. De computer zoekt naar bekende koerspatronen en trends. Zodra er een kans voorbij komt volgt er een trade. Het risico dat wij nemen per transactie is extreem klein en ligt rond de 0,1% van ons kapitaal. Wanneer een stijging niet doorzet nemen wij verlies en dit is dus zeer beperkt.”

,,Uit onze research weten wij dat wij regelmatig foute trades zullen doen. Het kan en zal niet iedere keer raak zijn. Maar als het raak is, dan is onze winst gemiddeld 2.5 keer zoveel als ons verlies. Per saldo maken wij daarmee jaarlijks een stabiel rendement van netto ongeveer 10%. Belangrijk is echter ook om het risico te meten. Tijdens een jaar zal het rendement fluctueren, dat is logisch. Wij meten een terugval en die is bij onze aanpak sinds 2007 nog nooit groter geweest dan 15%. En aan het eind van het jaar stond er jaarlijks een positief rendement.”

,,Daarnaast hebben wij voor beleggers die met nog minder risico willen beleggen een variant die een extreem laag risico kent maar toch nog gemiddeld 5% kan opleveren. Veel mensen die vermogen op een spaarrekening hebben staan, omdat ze de beurs te hoog vinden en onroerend goed te duur, zijn daarin geïnteresseerd.”

,,Toch is dat nooit een garantie want die kan niemand geven. De indicatie is wel erg positief dat wij in elk beursjaar een plus konden bereiken. In de afgelopen jaren zijn er meerdere crises geweest. De kredietcrisis 2008, de eurocrisis in 2011, Brexit en Trump in 2016, en natuurlijk Corona in 2020. Vorig jaar was een van onze beste jaren. Als er veel beweging is, is dat meestal gunstig voor onze aanpak.”

Voetballen in de Kreil

De in Monnickendam woonachtige beleggingsexpert André Brouwers komt al zo’n dertig jaar in Volendam. Voor de coronatijd trapte hij er wekelijks een balletje met Volendamse bekenden in sporthal de Kreil. Professioneel was hij elders actief, namelijk op Beursplein 5, het centrum van de Nederlandse aandelenhandel. Hij is sinds 1985 met beleggen bezig en werkte bij gerespecteerde bedrijven in binnen en buitenland. Nog steeds houdt zijn Beleggingsinstituut kantoor aan het Damrak. De pandemie zorgde er echter voor dat werken vanuit deze locatie werd bemoeilijkt. Het bracht André in Volendam bij het Business Center. Uiteraard samen met zijn compagnon, zijn zoon Tom.

Tom vertelt: ,,Vanaf juli werken we nu hier vanuit Volendam. Daarvoor was ik sinds maart steeds bezig vanuit huis. Toen een vriend van mij - die ook ondernemer is - in Volendam Business Center ging werken, besloot ik hem te volgen. We hebben nog altijd ons kantoor op Beursplein 5. Maar daar mogen we vanwege corona niemand ontvangen en geen presentaties geven. Zelf woon ik in Edam en mijn vader in Monnickendam, dus toen was het wel makkelijk om wat dichter bij huis te zitten. En als je dan eenmaal hier zit, dan bevalt de kortere reistijd wel. We hadden zoiets van: we hoeven nu toch niet elke dag op de beurs te zitten. Een hoop kunnen we hier doen en daarom zijn we nu in Volendam neergestreken. Wat de toekomst doet weet ik niet, maar voorlopig blijven we hier zitten.”

‘Doe iets verstandigs

met je geld, en begrijp

wat je doet’

De keuze van Beleggingsinstituut voor het vissersdorp maakt het bedrijf ineens meer zichtbaar en toegankelijk voor inwoners van Edam-Volendam. Het is een gemeente met een groot aantal ondernemers en een van de rijkste van Nederland. Dus een geschikte locatie voor een onderneming die beleggers adviseert, zou je zeggen. André vindt het verstandig als mensen iets doen met hun vergaarde vermogen. Geld oppotten op de bank is volgens hem niet de slimste strategie. Beleggen kan een betere optie zijn, maar velen doen dit zonder kennis van zaken.

André: ,,Wij zien nog steeds veel dat mensen maar wat doen. Ze hebben geen plan, geen strategie met beleggen. Ze kopen wat aandelen en zien die dan omhoog gaan. Maar waarom, daar hebben ze geen idee van. Als je hen vraagt wat ze doen als investeringen in waarde dalen, dan weten ze dat niet. Ik zeg dan: je kunt ook een koersdaling meemaken. Sterker nog, dat is in het verleden natuurlijk vaker gebeurd. Op zo’n moment zie je dat mensen de winst van het ene jaar weer net zo makkelijk inleveren. Dus je moet wel begrijpen waarom je dingen gaat doen.”

Sparen langzaam arm worden

André vindt dat men er ook bewust van moet zijn wat de keuze voor sparen inhoudt. Het is feitelijk langzaam arm worden. Hij geeft aan dat een simpel rekensommetje volstaat om te bewijzen dat dit nadelig kan uitpakken. ,,Als je langere tijd gaat sparen, dan verlies je geld. Het lijkt heel veilig, maar 1000 euro is over tien jaar 700 waard. De overheid zegt dat de inflatie op dit moment 1% is. Maar heb jij laatst nog de onroerendgoedbelasting en de zorgkosten bekeken? Wij zeggen dus: de overheid belazert ons een beetje, want volgens ons is er sprake van 3% geldontwaarding per jaar. Laat je je geld dus tien jaar staan, dan is je vermogen daarna 30% minder waard. Als jij nu duizend euro op tafel legt en ik zeg dan: ik pak er 300 van af, dan ben je daar niet blij mee. Maar dat is wat feitelijk gebeurt als je spaart bij een bank.”

De beleggingsdeskundige zet zijn verhaal kracht bij door middel van een bord. André maakt duidelijk waar het bij beleggen vaak misgaat en waardoor sommigen er geld door verliezen. ,,Gemiddeld genomen stijgen de beurskoersen over de jaren. Dat gebeurt alleen niet in een rechte lijn, je hebt te maken met stijgingen en dalingen. Men begint vaak met beleggen als de koers op een hoogtepunt is. Het nadeel daarvan is dat die niet eeuwig blijft pieken. Je had je eigenlijk moeten afvagen: waarom ben ik niet gaan meedoen toen de beurs niet zo hoog stond? Het tegenstrijdige is dat mensen dan juist niet durven. Ze willen bewijs van succes hebben.”

Vorig jaar was er even sprake van een daling van de beurskoersen. Deze periode toonde André andermaal hoe belangrijk een strategie is bij het beleggen. ,,Wij geloven in het gemiddelde. Maar om het gemiddelde te behalen moet je tijd hebben. Iemand die 55 of ouder is moet een andere strategie hanteren dan iemand van 25 jaar. Veel mensen beseffen dat niet, maar de strategie van veel banken en beheerders is kwetsbaar wanneer je al meer op leeftijd bent. Wanneer er een flinke dip komt kan het lang duren voor je die weer inloopt. Wanneer iemand van 50 of 60-plus zo een terugval meemaakt kan het jaren duren en zijn tijd om rendement te maken is steeds korter.”

50- en 60-plus moet een andere strategie volgen

,,Het is verstandig om na te denken hoe je het risico van zo een dip kunt afdekken. Dat kan namelijk en ook dat weten maar weinig mensen. Een dip voorspellen is voor ons niet mogelijk maar je beschermen tegen een daling kan wel. Wij leren beleggers hoe je dit efficiënt en effectief kan doen. Vergelijk het maar met een brandverzekering. Je kunt niet voorspellen of je huis afbrandt maar je kunt je wel verzekeren tegen brand.”

,,Op lange termijn stijgen koersen maar wat is voor jou lange termijn? Dat is een belangrijke vraag. Kun je mentaal en financieel een daling van je vermogen opvangen? Als je een plan, discipline en vooral tijd hebt, dan overleef je zo’n daling wel. Maar raak je in paniek en stop je, dan verlies je onnodig je geld. De verkooppraatjes komen vaak na veel goede jaren. Dan zegt iedereen: kijk, het werkt. Maar kijk je iets verder terug, dan zie je dat er ook mindere tijden zijn geweest en in de toekomst ook zullen komen, daar kun je op wachten. Wij bereiden onze abonnees op dit soort dingen voor en willen hen het hele verhaal vertellen. Risicomanagement en inzicht hoe het spel gespeeld wordt en hoe jezelf reageert zijn van groot belang bij beleggen.”

,,Geïnteresseerden in het Beleggingsinstituut moeten ook motivatie hebben om het zelf te willen doen. Anders kunnen ze met ons fonds meedoen. Wij willen dat mensen begrijpen wat er met hun geld gebeurt. Wij brengen hen vooral kennis bij die nodig is om zelf de juiste keuzes te kunnen maken. Tom: ,,Wij vertellen mensen wat ze moeten doen, maar eerst moet je kennis opdoen en een eigen strategie ontwikkelen. Je kunt wel iemand gaan volgen, maar dan is het nooit jouw eigen strategie, jouw eigen aanpak, waardoor je altijd twijfel zult houden. Terwijl als je het zelf geleerd hebt, kun je je eigen keuzes maken en sta je er in ieder geval achter. Dat is beter dan iemand blind volgen, omdat ze een bepaalde naam hebben.”

Beursupdate

André: ,,Dat neemt niet weg dat wij wel laten zien wat wij zelf doen. We zeggen: als wij het voor het zeggen zouden hebben, zouden we dit doen vanwege die en die reden. Om het te vergelijken met vis: wij verkopen geen vis, maar laten mensen zien hoe ze moeten vissen. Daarbij zien ze dan ook hoe wij het doen.”

Het Beleggingsinstituut licht haar abonnees voor over de laatste ontwikkelingen op de internationale aandelenmarkt. Het bedrijf doet dat op verschillende manieren. ,,Onze abonnees vinden het prettig om onze mening te blijven horen. Wekelijks praten wij mensen bij door middel van video’s.”

Tom: ,,Geïnteresseerden die een abonnement afsluiten krijgen ‘online coaching’. Wij bieden hen alle cursussen die wij in de aanbieding hebben. We vinden het belangrijk dat mensen die ons volgen ook snappen wat we zeggen, vandaar die scholing. Elke zondag maken wij een video en op woensdag een korte update. Daarin vertellen we wat wij vinden van de markt op dat moment. Het gaat bijvoorbeeld over: rentes, de dollar, goud, aandelenbeurzen over de hele wereld, wat is het nieuws en wat is belangrijk in het nieuws? Daarbij vertellen wij wat wij verwachten wat er gaat gebeuren. Dus het is allemaal heel concreet voor mensen.”

In tien jaar maakte het bedrijf meer dan vijfhonderd marktupdate-video’s

Elke week zijn er zoveel ontwikkelingen in de financiële wereld dat voortdurend een actuele informatievoorziening nodig is. In de tien jaar dat Beleggingsinstituut bestaat, maakte het bedrijf daarom meer dan vijfhonderd marktupdate-video’s. Daardoor is alles transparant wat men adviseert. Iemand hoeft maar terug te gaan in het archief om te kunnen achterhalen welke informatie is verstrekt. Vroeger werkten beleggingsexperts veelal op de beurs om kennis te vergaren. De meeste mensen kennen wel de beelden van roepende handelaars bij schermen met aandelenkoersen. Nu verkrijgen mensen als Tom en André hun informatie online, die zij vervolgens interpreteren. Die interpretaties deelt het Beleggingsinstituut daarna met haar abonnees.

Er zijn grofweg twee groepen mensen die bij de onderneming van Tom en André terechtkunnen: degenen die graag willen leren begrijpen hoe je verantwoord kunt beleggen. En een deel dat meer vermogend is en geld wil investeren in het ‘Brouwers Fund', het eigen fonds van Brouwers Capital.

,,Mensen van de eerste groep kunnen zich bij het Beleggingsinstituut melden. Die kunnen een abonnement afsluiten waar zogezegd allemaal trainingen bij inbegrepen zijn. De mensen die er serieus mee bezig zijn, gaan vanzelf de toegevoegde waarde daarvan merken. Er is ook nog een tweede groep met geïnteresseerden die minimaal 100.000 euro wil beleggen. Recent richtten wij daarvoor, samen met een groep vooraanstaande investeerders, het Brouwers Fund op. Wij zitten daar met ons eigen geld in en de meer vermogenden kunnen met ons mee beleggen als ze dat willen.”

,,Bij dit fonds gaan we als volgt te werk: we hebben gekeken naar koersbewegingen van een langere tijd, een computermodel doet dat voor ons. Je kunt daarmee een inschatting maken van de risico’s op een bepaald moment. Belangrijk daarbij is om meteen te erkennen dat je fout zit als dat zo is. Dan is het zaak om je verlies te beperken. Dat geld verdienen we later weer terug als we aandelen op tijd met winst verkopen.”

Bijzonder Beleggingsfonds

Als voorbereiding op het fonds zetten Tom en André tien jaar lang een computersimulatie aan het werk dat ze de nodige informatie verschafte. Daarna zijn ze er drie jaar lang als proef met eigen geld mee aan de slag gegaan. Het rendement van het Brouwers Fund is hoog te noemen, namelijk gemiddeld zo’n 10 tot 11 procent. Het bijbehorende risico is daarentegen beperkt. Uit cijfers blijkt dat ze het daarmee aanzienlijk beter te doen dan vergelijkbare fondsen.

André Brouwers komt oorspronkelijk uit de provincie Limburg en is zoon van een kruidenier. Het gedrag van zijn vader was voor hem een motivatie om te gaan beleggen. Die spaarde bijna zijn hele leven bij de Boerenleenbank, maar dat zette weinig zoden aan de dijk vanwege de inflatie. Al op jonge leeftijd begon André op de beurs te werken en zag toen dat het ook anders kon.

,,Eerst werkte ik bij persbureau Reuters. Dit bedrijf verkocht informatiesystemen en daar hield ik mij mee bezig. Daarna werkte ik voor een hedgefund en op de effectenbeurs bij een handelsbedrijf. Eind jaren 90 werd ik voor het eerst zelfstandig en richtte toen een B.V. op. Begin 2000 kwam de beleggingsbank ‘Alex’ op. Daarmee samen zette ik de ‘Alex Academy’ op. Toen was ik dus ook al bezig met beurseducatie en reisde heel Nederland af. Ik kon in deze tijd veel verschillende beleggers aan het werk zien en zag mensen alle fouten maken die je maar kunt verzinnen. Daar leerde ik zelf ook heel veel van.”

,,Het was ook een nogal heftige periode, want de koers van de AEX index daalde tussen 2000 en 2003 van 700 naar 200 punten. Ik had daarvoor al begrepen dat risico’s afdekken belangrijk is, maar niet iedereen zag dit toen in. Daarna kwam ook nog eens de kredietcrisis van 2008 erover heen. Dit werk deed ik een slordige tien jaar en daarna werd Alex overgenomen door Binck Bank. Dat was het moment dat ik samen met Tom het Beleggingsinstituut begon. Inmiddels bestaan we dit jaar tien jaar. Wij hebben al meer dan 25.000 beleggers opgeleid en daar zitten uiteraard ook mensen uit Edam en Volendam bij. Hopelijk kunnen wij nu nog meer plaatsgenoten helpen met onze kennis en ervaring. Zij zijn uiteraard van harte welkom bij ons op kantoor Business Center in Volendam.”

Lezers die meer willen weten over het Beleggingsinstituut kunnen terecht op www.beleggingsinstituut.nl. Meer informatie over het Brouwers Fund kan opgevraagd worden op www.brouwerscapital.com/nivo