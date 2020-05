Bestraten parkeerterrein afgerond

Afgelopen vrijdag werd door medewerkers van bestratingsbedrijf Van der Gracht de laatste hand gelegd aan het nieuwe parkeerterrein van Royal Smilde Bakery (voorheen Pruvé) aan de Expeditiestraat te Edam.

In totaal 8 dagen waren de stratenmakers hier aan het werk. In eerste instantie moest alleen een brede strook bestraat worden. Omdat de afwatering niet goed was, werd het grootste deel van het terrein opgehoogd en bestraat. Vrijdag a.s. wordt de belijning van de parkeervakken op het klinkerdek aangebracht.

Dit wordt nu het parkeerterrein voor het personeel van Royal Smilde Bakery. Er staat een grote verbouwing en uitbreiding van het bakkerijbedrijf op de rol. Het bestaande parkeerterrein wordt vol gebouwd en ook grond ernaast is aangekocht voor de uitbreiding.