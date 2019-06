Bewoners van het Groenland willen de vrachtwagens weren

De bewoners van het Groenland in Edam zijn in actie gekomen. Zij willen dat er geen vrachtwagens meer door hun smalle straatje rijden en dat er ook minder autoverkeer komt. Aan de bomen zijn bordjes met “Langzaam” bevestigd om de automobilisten erop te wijzen dat hier maximaal 30 km per uur gereden mag worden.

“Deze straatjes zijn gemaakt voor paard en wagen. De huizen staan op veengrond en zijn soms niet onderheid. Door het zware verkeer schudden ze alle kanten heen en in enkele woningen zijn al scheuren gekomen. Dit kan zo niet langer!”, verzuchten de bewoners.

Zo’n drie jaar geleden is er een ondergrondse vuilcontainer nabij De Burghwall geplaatst en naast het bruggetje richting het Groenland een glasbak. Twee keer per dag komt er een zware vrachtwagen, die leeg 15,5 ton weegt en vol tot 29 ton kan wegen, over het Groenland en de bewoners willen dat hier een einde aan komt.