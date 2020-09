Bezoek ambassadeur Israël in Edam

Donderdagmiddag was Naor Gilon, de ambassadeur voor Israël in Nederland, in Edam. Zijn bezoek was ter gelegenheid van de feestelijke afsluiting van het project rond de transcriptie en vertaling van de pinkas, het protocolboek van de oude Joodse gemeente in Edam.

De middag startte met een lunch aangeboden door onze burgemeester aan de ambassadeur en de sprekers waarna door Edam werd gewandeld volgens de route die in het kader van het educatieve deel van dit project is ontwikkeld. In het vergadercentrum was het Migiza Victoriashoop die de sprekers aankondigde en als eerste was de ambassadeur aan de beurt.

Daarna kwamen diverse andere sprekers aan het woord en tot slot wees de voorzitter van de Stichting Joods Verleden Edam, Mick Nolte, nog eens op de tolerantie van de Edammers jegens de Joodse gemeenschap.