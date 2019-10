Bedrijf in Beeld

BKS Spouwisolatie richt zich al jaren op de toekomst

Naast zijn werkzaamheden als aannemer bij het in 2008 opgerichte BKB BOUW, is Ben Koning sinds 2013 ook eigenaar van isolatiebedrijf BKS Spouwisolatie. Met hoogwaardige isolatiematerialen zorgen de Volendammer en zijn team dat forse besparingen worden behaald. ,,Met onze na-isolatiemethoden zijn we vooral actief bij woningen van vóór het bouwjaar 1980”, vertelt Ben. ,,We werken onder andere met EPS ISOparels. Deze parels worden in combinatie met lijm in de spouw gespoten, zodat er een waterdichte, vaste plaat ontstaat in de spouw die niet uit kan zakken. Het gevolg hiervan is dat forse besparingen op gas behaald worden. Gemiddeld genomen dalen de energiekosten bij het isoleren van alleen de spouwmuur al met dertig procent. Binnen drie jaar is de investering dus al terugverdiend.”

Door Kevin Mooijer

Een tweede isolatieoplossing die BKS aanbiedt, luistert naar de naam EcoFoam Vloerisolatie. ,,Dit is een zeer hoogwaardige, reukloze schuimisolatie op waterbasis, waarmee we kunnen garanderen dat er een naadloze isolatielaag ontstaat tegen de onderkant van de vloer. De opstaande randen aan de koude zijde worden dus ook direct meegenomen. Een isolatielaag van acht centimeter levert al een Rd-waarde op van 3,5. Hierdoor worden tocht en kou voorkomen, waardoor er een gezonder en aangenamer klimaat in de woning ontstaat.”

De reacties van de klanten na het isoleren zijn overweldigend. ,,Mensen besparen niet alleen gigantisch op gaskosten, maar ook het wooncomfort gaat duidelijk omhoog. Dat soort berichten zorgen natuurlijk wel voor een voldaan gevoel na een werkdag.”

‘Mensen besparen

niet alleen gigantisch

op gaskosten, maar ook

het wooncomfort gaat

duidelijk omhoog’

In 2008 richtte Ben Koning - na het behalen van zijn aannemersdiploma - zijn eerste bedrijf, BKB BOUW, op. ,,Je begint als nieuweling natuurlijk helemaal onderaan de ladder. Vooral in de beginfase neem je zelf de hele organisatie, planning, uitvoering en nazorg van projecten voor je rekening. Als aannemer zijnde krijg je alle zaken omtrent het bouwproces op je bordje. Daarbij draag je ook alle verantwoording van onderaannemers, de financiën en veiligheid. Ik dacht tijdens de crisis veel na over hoe ik mezelf als aannemer kon onderscheiden in deze lastige markt. Uiteindelijk brachten de ontwikkelingen betreffende duurzaamheid in de bouwwereld me op een idee waar ik veel potentie in zag.”

Ben zocht contact met een bedrijf dat machines ontwikkelt op het gebied van spouwisolatie en het isoleren van bestaande woningen. ,,Ik werd razend enthousiast van wat ik zag en besloot te investeren in zo’n machine. Dit leidde tot de oprichting van mijn tweede bedrijf; BKS Spouwisolatie.” De eerste twee jaar na oprichting van zijn nieuwe bedrijf spendeerde Ben gemiddeld twee á drie dagen per week aan isolatiewerkzaamheden. ,,Inmiddels ben ik er wel fulltime mee bezig. Door de toenemende vraag naar vloerisolatie heb ik samen met Rolf Zwarthoed een machine voor vloerisolatie aangeschaft. De uitvoering van de vloerisolatie neemt Rolf voor zijn rekening. De spouwmuren doe ik zelf, met hulp van mijn personeel.”

‘Als mensen direct

naar ons komen,

zijn ze altijd

goedkoper uit

dan dat ze het

via een organisatie

die als tussenpersoon

fungeren regelen’

,,Bij BKB BOUW heb ik twee ZZP’ers, Jan Zwarthoed en Kevin Plat, bereid gevonden om het bouwgedeelte fulltime voor hun rekening te nemen. Binnenkort ronden deze heren hun opleiding tot aannemer af en kunnen ze met hun aandeel in het bedrijf een sterk fundament voor de toekomst van het bedrijf waarborgen. Zelf voer ik nog ondersteunende en begeleidende werkzaamheden uit bij lopende bouwklussen van BKB BOUW.”

Momenteel vallen in de meeste wijken in de gemeente weer de jaarlijkse ‘collectief isoleren’ brieven op de mat. ,,Dit wordt aangeboden door organisaties die als tussenpersoon fungeren. Als mensen dus direct naar ons komen, zijn ze altijd goedkoper uit dan dat ze het via zo een organisatie regelen. De dure tussenpartij wordt er dus tussenuit gehaald.”

Ondanks dat Ben de enige isolateur in Volendam is stelt hij zich qua ambities bescheiden op. ,,Als zowel BKB als BKS zo blijven draaien zoals het nu gaat, ben ik een tevreden mens. Je moet ook wel eens blij zijn met wat je hebt in het leven.”

Voordelen van isoleren en de beschikbare subsidie

Jaarlijks verliezen miljoenen Nederlandse huishoudens nog honderden euro’s aan stookkosten doordat de warmte in hun woning eenvoudig ontsnapt. Door je woning te isoleren kan je streven naar een hoger wooncomfort en een lagere energiefactuur doordat je minder hoeft te stoken.

Vanaf 2 september is het mogelijk om een subsidie te ontvangen wanner je ervoor kiest om je woning te isoleren. Hierbij is het belangrijk dat je minimaal 2 van de onderstaande isolatiemaatregelen combineert. Tot nu toe is de combinatie spouwmuurisolatie-vloerisolatie de meest gekozen optie onder huiseigenaren.

Tip: wees snel voordat de subsidiepot vroegtijdig leeg is! Er kunnen een beperkt aantal woningen geïsoleerd worden voordat de pot leeg is. Om deze reden is het verstandig om direct je klus te laten uitvoeren, om gegarandeerd in aanmerking te komen voor de beschikbare subsidie.

Belangrijke voorwaarden voor het ontvangen van de subsidie

De Subsidie kan je aanvragen nadat jouw isolatie klus is uitgevoerd. Om deze reden doe je er goed aan om direct jouw werkzaamheden te laten uitvoeren. Je komt als eigenaar én bewoner voor de subsidie in aanmerking als:

• De bestaande woning uw eigendom en hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie

• Je kan aantonen d.m.v. een factuur (betalingsbewijs) dat je minimaal twee isolerende maatregelen hebt uitgevoerd voor jouw woning

• Je minimaal twee isolerende maatregelen laat uitvoeren

Tip: alle voorwaarden zijn terug te vinden in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden.

Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie is de populairste vorm van isolatie. Hierbij geniet je bij deze vorm van isolatie het meest van de isolerende werking.

• Bespaar tot mogelijk € 800,- per jaar

• Verhoog je wooncomfort aanzienlijk

• Comfortabele temperatuur in huis

• Bespaar door de subsidie € 5,- per m² voor spouwmuurisolatie

Vloerisolatie

Vloerisolatie is de goedkoopste vorm van isolatie. Dit is een van de redenen waarom het isoleren van de vloeren erg populair is op het moment.

• Bespaar tot mogelijk € 300,- jaarlijks

• Tot wel 800kg minder co2 uitstoot

• Zeer aangename vloertemperatuur

• Bespaar door de subsidie € 7,- per m² voor vloerisolatie