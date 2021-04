Bobbi Bond de ‘Baby van de Maand’

Uit de geboortekaartjes die in maart gedrukt zijn bij Drukkerij Nivo werd donderdag het kaartje getrokken van Bobbi Bond, die daarmee de ‘Baby van de Maand’ is geworden. Bobbi is het dochtertje van Dirk Bond en Stéphanie van Wissen en zij wonen op de Doggersbank 4 (in de Broeckgouw).