Boorwerk voor pvc-buis van 160 meter lang

Vrijdag was er ’s morgens voor het autoverkeer geen doorgang mogelijk in de Baanstraat om het parkeerterrein te kunnen bereiken. Hier vonden namelijk boorwerk plaats voor het aanleggen van een kunststof buis onder de grond, waardoor een elektriciteitskabel getrokken kan worden.

De klus werd uitgevoerd door medewerkers van Klever Boor- en Perstechniek. Het grote voordeel van het boren van de leidingen is, dat er geen graafwerk uitgevoerd hoeft te worden. In de William Pontstraat was ook een gat gegraven voor de boringen, zodat de pvc-buis op 13 meter diepte over een lengte van 160 meter, onder de vijver door, tot aan de Baanstraat aangelegd kon worden.

En dit in één dag tijd. Als dit op de ‘oude’ manier met een gleuf graven gedaan zou worden, neemt het zeker een week in beslag, met de nodige overlast van opengebroken straatwerk.