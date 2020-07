Bouwlocatie van het Gymsportcentrum

De bouw van het nieuwe Gymsportcentrum staat op de rol. Donderdag werd het bouwcontract ondertekend door wethouder Vincent Tuijp (namens de gemeente) en Chris de Boer en Frank Klukhuhn van Mercuur Bouw.

De eerste paal zal in november geslagen worden en de planning is dat de turnhal opgeleverd wordt in oktober 2021. Huurders van het Gymsportcentrum zijn Turnvereniging Mauritius, het Club en Buurthuiswerk (twee dansgroepen) en Budocentrum Fun en Fit.

De grondwerkzaamheden zijn al deels uitgevoerd. Het Gymsportcentrum komt te liggen aan de Dijkgraaf de Ruiterlaan bij de Volkstuintjes.