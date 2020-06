Buitenspeeldag bij De Singel Edam

Woensdag was de Nationale Buitenpeeldag. In heel Nederland vinden dan voor de kinderen sportieve activiteiten plaats. Ook in Edam-Volendam wordt hier traditioneel aandacht aan besteed.

Op twee locaties, bij de MFA in Oosthuizen en op het terrein naast De Singel in Edam kon de jeugd van 13.00 tot 16.00 uur terecht voor dit gratis vermaak dat opgezet was door Sport-Koepel. In Oosthuizen was er helaas weinig animo. Bij De Singel in Edam was er gelukkig wel belangstelling van de jeugd.

Er was groot uitgepakt door de Sport-Koepel. De jongens en meisjes konden zich vermaken met een groot luchtspringkasteel, creatief vermaak, grote zeepbellen maken, aan diverse spellen meedoen, rondrijden op de pedalo’s en ander sportief vermaak.