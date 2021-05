Burgemeester feliciteert 60-jarig echtpaar Wim en Menny De Wolf

Burgemeester Lieke Sievers bracht woensdagmorgen een felicitatiebezoek aan het diamanten echtpaar Wim De Wolf (84) en Menny Boorsma (82) in hun woning aan het Klein Westerbuiten 21b in Edam.

Voor het jubilerende echtpaar had de burgemeester een mooi bloemstuk meegenomen. De officiële trouwdag van Wim en Menny was op maandag 26 april. Hun huwelijk is 60 jaar geleden voltrokken in Bergen (NH) en daarna zijn ze naar Monnickendam verhuisd.

Al 50 jaar woont het paar in Edam.Eerst 30 jaar op de Voorhaven en 20 jaar geleden werd de vrijstaande woning op het Klein Westerbuiten betrokken. Het 60-jarige paar is nog opvallend kwiek van lijf en leden.