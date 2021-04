Burgemeester feliciteert diamanten echtpaar Langeveld-Miltenburg

Maandag bracht burgemeester Lieke Sievers een felicitatiebezoek aan het echtpaar Carel Langeveld (83) en Annie Miltenburg (82) in hun woning aan de Coen de Koninglaan 16 te Edam. Dit ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijksjubileum op 18 april.

Het diamanten echtpaar Langeveld-Miltenburg kreeg een mooi bloemstuk aangeboden. Tevens waren er felicitatiebrieven van Koning Willem Alexander en Koningin Máxima en het Provinciebestuur. Het 60-jarige echtpaar heeft 6 kinderen gekregen (1 zoon en 5 dochters) en 12 kleinkinderen.

Na de huwelijksvoltrekking op 18 april 1961 hebben ze van 1964 tot 1995 in een boerderij in de Purmer gewoond, waar Carel Langeveld veehouder was met koeien en schapen. 26 Jaar geleden verhuisden ze naar de Coen de Koninglaan.